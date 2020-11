Özge Özpirinçci: todos los secretos sobre la protagonista de 'Mujer'

La serie turca Mujer ha revolucionado el prime time en España y bate récords en Antena 3. La dura historia de su protagonista, Bahar Çeşmeli, ha conquistado a los espectadores, que semana tras semana siguen con atención lo que acontece en la vida de esta madre viuda.

Tras la complicada situación del personaje de Bahar, sin embargo, se esconde una mujer que está viviendo su mejor momento profesional gracias a esta serie. Se trata de Özge Özpirinçci (34 años), la bella actriz que interpreta a la protagonista.

La dramática historia de Bahar ha conquistado a la audiencia española. Atresmedia

Özge Özpirinçci nació en Estambul y actualmente es una de las actrices más reconocidas de Turquía. La joven estudió Administración de Empresas, pero pronto comenzó a adentrarse en el mundo de la interpretación presentándose a castings publicitarios.

En el año 2007, cuando ya había adquirido cierta popularidad gracias a haber protagonizado varias campañas, la actriz realiza su primera incursión en el mundo de la televisión y lo hace por todo lo alto, actuando en el papel protagonista de la serie Cesaretin Var Mı Aşka (Tienes coraje para amar). El papel de Ebru Karataş le abriría las puertas de otras muchas series de éxito en el país.

La protagonista de Mujer también se ha labrado una carrera en el cine participando en varias películas, la última de ellas Acı Tatlı Ekşi (Te amaré toda la vida), en la que interpreta el papel de la protagonista, Duru.

En lo personal, Özpirinçci mantiene una relación estable con otro exitoso actor turco, Burak Yamantürk (36), a quien conoció en 2013 durante el rodaje de la serie Tatar Ramazan, en la que ambos coincidieron.

En una entrevista para Based Istambul en 2018, la actriz confesaba cuál era su plan favorito al llegar a casa: "Cocino con Burak. Para ser honesta, él cocina y yo estoy aprendiendo. Tenemos una cocina grande y me encanta pasar tiempo con él ahí. Es muy relajante. También me gusta vaguear con mis gatos", relataba.

La pareja todavía no tiene hijos y, de momento, no se plantea pasar por el altar pese allevar seis años de noviazgo. "No veo el matrimonio como una necesidad. De repente estás divirtiéndote en Las Vegas, muy borracha y dices 'vamos a casarnos'. Puede ocurrir algo así. Pero organizar una boda me estresa y creo que puede complicar nuestro amor", confesaba Özpirinçci a Turkish Celebrity News.

Además de la vida casera y los animales, Özge Özpirinçci es una gran amante de la vida sana, el boxeo o el yoga, aficiones que practica a menudo, tal y como deja constancia en su perfil de Instagram, donde más de tres millones de seguidores -buena parte de ellos españoles- son testigos de la vida de la actriz más allá de su exitoso papel en Mujer.

