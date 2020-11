La ruina de Johnny Depp tras dictaminarse que es un "maltratador de esposas"

Johnny Depp (57 años) está en crisis. Su carrera como actor podría verse afectada por las agresiones cometidas contra su exmujer, Amber Heard (34), quien el pasado mes de julio lo acusó de abuso y violencia durante su relación.

Según apuntan algunos medios británicos, el protagonista de Piratas del Caribe podría perder futuros papeles. "Se instó a los estudios de cine de Hollywood a no ofrecer papeles a Johnny Depp después de que se dictaminara que el actor era un 'maltratador de esposas'", asegura The Times.

Fue este lunes cuando el Tribunal Superior de Londres anunció que el estadounidense había perdido su juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide británico The Sun. La estrella de Hollywood presentó una querella contra News Group Newspaper (NGN) - dueño del citado diario - y contra su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 en el que ese medio lo calificaba de "maltratador de esposas", en relación con su matrimonio con Amber Heard. En su veredicto, el juez rechazó la demanda presentada por Depp, argumentando que NGN había demostrado que lo escrito en el artículo era "sustancialmente cierto".

Johnny Depp tras abandonar la Corte en Londres, el pasado mes de julio. Gtres

En el texto, el periódico se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "maltratador de esposas" en la película Animales fantásticos. Una acusación que, según el propio artista había dañado su imagen en Hollywood, poniendo en peligro su carrera.

Ahora, tras el veredicto del Tribunal Superior de Londres, su participación en el largometraje está en duda. Aunque Warner Bros y JK Rowling ya han comenzado a rodar Animales fantásticos y dónde encontrarlos en Londres - una secuela de Harry Potter -, algunos expertos consultados por la prensa local han advertido que Johnny Depp podría perder su papel del malvado Gellert Grindelwad. Esto, pese a que la escritora lo ha defendido públicamente.

"Es muy difícil ver cómo los autores de niños como JK Rowling o las compañías de entretenimiento para niños como Disney pueden continuar promocionando a alguien que consume drogas y que golpea a su esposa. Ese, creo, será el problema que tiene que lidiar ", ha explicado a The Mirror un letrado de gestión de la reputación. De acuerdo con este, la única forma de que Johnny Depp recupere su carrera es admitiendo sus problemas para recibir tratamiento.

Johnny Depp, durante el Festival de Cine de San Sebastián, celebrado el pasado mes de septiembre. Gtres

Pero la batalla judicial contra Amber Heard no solo perjudicaría su carrera como actor, sino también alteraría su economía. "Para Depp, este es un desastre absoluto. No solo porque se ha considerado que las acusaciones que él catalogaba como falsas eran sustancialmente ciertas. Ahora, el actor debe pagar la factura de los costes legales de The Sun". Según The Mirror, sería entre 3 millones y 5 millones de libras (3,33 millones de euros a 5,55 millones de euros).

Esto, además, podría ser el principio de la ruina del intérprete que hace unos años se posicionó como el actor mejor pagado de Hollywood. Y es que, según comunicó Elaine Charlson Bredehoft, la abogada de Amber Heard, muy pronto presentarán pruebas "más voluminosas" en Estados Unidos. De acuerdo con la letrada, el equipo legal de la actriz está "comprometido a obtener justicia para Amber Heard en las cortes de Estados Unidos y a defender el derecho de Heard a la libertad de discurso".

Amber Heard y Johnny Depp, en el Festival de Cine de Venecia 2015. Gtres

Mientras esto ocurre, Johnny Depp podría apelar. "Esta decisión es tan perversa como desconcertante. Lo más preocupante es la confianza del juez en el testimonio de Amber Heard y la correspondiente indiferencia de las pruebas contrarias de los agentes de policía, los médicos, su propio exasistente, otros testigos indiscutidos y una serie de pruebas documentales que socavaron las acusaciones. Todo esto se pasó por alto. La sentencia es tan errónea que sería ridículo que el señor Depp no apelara", explicó Jenny Afia, abogada del protagonista de Eduardo Manostijeras. Aún así, la imagen del actor ya está manchada y hoy piden a Hollywood que no confíen en él en sus próximas producciones.

[Más información: Johnny Depp pierde el juicio contra 'The Sun' por llamarle maltratador]