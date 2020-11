Johnny Depp cobrará su sueldo íntegro tras ser despedido de 'Animales Fantásticos 3'

El actor Johnny Depp (57 años) está viviendo su peor momento profesional tras perder el juicio contra el tabloide británico The Sun. La sentencia del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que considera probadas casi todas las agresiones del actor a su exmujer, Amber Heard (34), ha tenido serias consecuencias en su trayectoria.

La semana pasada, Warner Bros decidía prescindir de la estrella de Hollywood para la nueva entrega de Animales fantásticos debido a este dictamen judicial, por lo que Depp ha perdido su papel del mago oscuro Gellert Grindelwald en la famosa saga.

Johnny Depp ha sido apartado de la saga cinematográfica 'Animales fantásticos'. Gtres

A pesar de ello, este duro revés profesional le supondrá una importante inyección financiera al actor, pues este miércoles se ha conocido que el estudio deberá indemnizarle con 10 millones de dólares, unos 8,5 millones de euros, por rescindir su contrato, según ha publicado Hollywood Reporter.

De esta manera, el actor estadounidense se embolsará esa millonaria cantidad por haber grabado sólo una escena de la película, que comenzó a rodarse el pasado 20 de septiembre. Esto se debe a que Depp tiene una modalidad de contrato muy común entre las grandes estrellas de Hollywood, por la cual debe recibir la indemnización completa en caso de rescisión del contrato, independientemente de que se haga o no la película.

Tras el fallo del tribunal, el propio intérprete publicaba en sus redes sociales un comunicado en el que reconocía que desde Warner Bros le habían pedido que renunciara a su papel en la saga: "Os hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel como Grindelwald en Animales fantásticos, y que yo he respetado y aceptado esa petición", explicaba.

La decisión de Warner Bros se produjo inmediatamente después de que el juez Andrew Nicol desestimara la demanda por difamación que el actor había presentado contra el editor de The Sun. El tabloide británico se había referido a Depp como un "golpeador de esposas" en una historia de 2018 sobre su turbulento matrimonio de 15 meses con Heard. En un veredicto que ha causado un enorme revuelo, Nicol ha dictaminado que el artículo era "sustancialmente cierto" y consideró probadas la mayoría de agresiones del actor a su ex, excepto dos.

Consecuencias

La carrera de Depp está en crisis tras la sentencia que considera probadas las agresiones a Amber Heard. Gtres

Lo cierto es que a Johnny Depp no le vendrán nada mal estos diez millones de dólares, pues su carrera profesional está en crisis tras quedar demostrado que es un "maltratador de esposas".

Según han apuntado algunos medios británicos, el protagonista de Piratas del Caribe podría perder futuros papeles. "Se instó a los estudios de cine de Hollywood a no ofrecer papeles a Johnny Depp después de que se dictaminara que el actor era un 'maltratador de esposas'", asegura The Times.

Durante el polémico juicio, que además sacó a la luz el cuestionable estilo de vida del actor, su papel en Animales fantásticos estuvo constantemente en el punto de mira hasta que, una vez conocido el veredicto, la productora decidió apartarle del proyecto.

"Es muy difícil ver cómo los autores de niños como JK Rowling o las compañías de entretenimiento para niños como Disney pueden continuar promocionando a alguien que consume drogas y que golpea a su esposa. Ese, creo, será el problema que tiene que lidiar ", explicaba a The Mirror un letrado de gestión de la reputación. De acuerdo con este, la única forma de que Johnny Depp recupere su carrera es admitiendo sus problemas para recibir tratamiento.

El actor podría enfrentarse a una complicada situación laboral y económica. Gtres

Pero la batalla judicial contra Amber Heard no solo perjudicaría su carrera como actor, sino también alteraría su economía. "Para Depp, este es un desastre absoluto. No solo porque se ha considerado que las acusaciones que él catalogaba como falsas eran sustancialmente ciertas. Ahora, el actor debe pagar la factura de los costes legales de The Sun". Según The Mirror, sería entre 3 millones y 5 millones de libras (3,33 millones de euros a 5,55 millones de euros).

Esto, además, podría ser el principio de la ruina del intérprete que hace unos años se posicionó como el actor mejor pagado de Hollywood. Y es que, según comunicó Elaine Charlson Bredehoft, la abogada de Amber Heard, muy pronto presentarán pruebas "más voluminosas" en Estados Unidos. De acuerdo con la letrada, el equipo legal de la actriz está "comprometido a obtener justicia para Amber Heard en las cortes de Estados Unidos y a defender el derecho de Heard a la libertad de discurso".

