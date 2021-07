La firme decisión de Fabiola Martínez sobre su asistencia a la boda de Claudia, la hija de Bertín Osborne

Fabiola Martínez (48 años) está viviendo un momento muy dulce en su vida. Desde que se divorció de Bertín Osborne (66), la empresaria está adaptándose a su nueva rutina, y lo cierto es que ha sido un cambio de 180 grados en su vida. Eso sí, lo más importante para ella y su exmarido es el bienestar de sus hijos.

En las últimas horas, Fabiola ha posado en la puerta de su nueva casa y ha asegurado, entre otras cosas, que no necesita a un hombre a su lado en estos momentos: "Me da pereza la pregunta. Sin que te lo tomes personal. Estoy disfrutando tanto de este momento de encontrarme otra vez conmigo, recuperar cosas. Al final cuando no estás en pareja tú tomas tus decisiones por ti. En mi caso, por mí y por mis hijos, pero sobre todo por mí. Nosotros en la fundación lo decimos; si los padres estamos bien, nuestros hijos también lo están".

Fabiola Martínez en una imagen reciente por las calles de Madrid. Gtres

Y ha añadido: "Eso es algo que muchas veces las personas no ven. Te separas y parece que enseguida tienes que buscar pareja, entiendo quien lo necesite así, yo no. Yo si tengo pareja es porque me he enamorado, me ha llegado de alguna manera y me engancha, no tengo necesidad de buscar una pareja". Sobre si apareciera en la vida de Bertín una nueva mujer, ha comentado: "Si aparece una persona, estupendo, mejor para él porque estará bien, solo espero que sea bueno también para mis hijos, nada más. Eso es lo único que tendría en cuenta, el resto... si esa persona le da lo que necesita y él está feliz, chapó, mejor".

Sobre la mudanza que acaba de hacer a su nueva casa, Fabiola sostiene lo que sigue: "Esa es la parte peor, no me ha dado mucho tiempo porque estoy ocupada, cuando llegas a casa, que es cuando notas la ausencia, estoy tan agotada que me quedo dormida. Cuando tenga la casa instalada y la otra cerrada me entrará todo". A pesar de la buena relación que mantiene con toda la familia, Fabiola no cree que sea el momento de acudir a la boda de Claudia Ortiz Domecq (32), como ya informó JALEOS: "Querer quiero, pero no lo creo oportuno, no creo que sea el momento ni la ocasión. Habrá muchas ocasiones en las que podamos estar juntos como familia, disfrutado de otras cosas, pero justo ahora no lo creo conveniente".

Sobre las imágenes que ha compartido en Instagram de cuando era joven, comenta: "En una mudanza aparecen muchos recuerdos y muchas cosas que te olvidas que las tenías. He alucinado. Mis amigas de la época de modelo siguen siendo actualmente como mis hermanas y empecé a ver, no eran solo fotos de trabajo, fotos de viajes personales que viendo las fotos digo, yo era una payasa. Me ha resultado muy divertido hacer un poquito de repaso hacia recuerdos de mi época de soltera".

El exmatrimonio en una imagen fechada en octubre de 2020. Gtres

Hace unos días, a este periódico se incidía en la "gran conexión" que existe entre Fabiola y Claudia, si bien la relación de la venezolana es más sólida con las hijas mayores del cantante de rancheras. "Con Alejandra y Eugenia ha habido más roce", deslizó quien bien lo sabe. Sea como fuere, e independientemente de esto, Fabiola Martínez está "invitadísima" a este enlace que, según se confirma a este periódico, se celebrará en la finca de Jerez de la Frontera, propiedad de las hijas de Bertín. Según se apostilló, Fabiola quería evitar así "habladurías, tensiones y malos ratos". Sobre todo, por parte de algunos medios de comunicación. Tiene claro Fabiola que ese día la única protagonista ha de ser la novia y muchos invitados del enlace "todavía no están al tanto de la separación".

Eso sí, una de las fuentes consultadas puntualizó: "Esto no quiere decir que entre ellos haya algún tipo de tensión, para nada. Se ven y se llevan estupendamente". Más bien es por no poner "en una tesitura" a los demás invitados, por no saber cómo tratar al "no matrimonio", como lo calificó hace unos días Fabiola ante los medios. Una persona que conoce bien a la empresaria hace ver que quienes sí acudirán, en todo caso con su padre, con Kike y Carlos. Con el cantante, los pequeños pasarán varias semanas en Sevilla.

