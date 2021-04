Fabiola Martínez se pronuncia sobre la boda de Claudia Osborne y José Entrecanales

Fabiola Martínez (48 años) mantiene un cariño inmenso por las hijas de Bertín Osborne (66 años) a pesar de su reciente separación matrimonial, y se ha querido pronunciar sobre la noticia de la boda de Claudia Osborne (32) y José Entrecanales (29). La venezolana ha confirmado el enlace y ha confesado que "no tengo mucha información, porque apenas acaba de anunciarlo a la familia", pero asegura que está "encantada de que se case. Feliz porque la familia crece".

"Claudia es una niña maravillosa. Bueno, las tres, pero con Claudia siempre me he sentido bastante más identificada por la personalidad que tiene. Me encanta", desvela muy sincera, asegurando que, si la invitan, es probable que no vaya a la boda. "Me encantaría, pero creo que hay cosas que todavía no son fáciles de gestionar. Creo que en el fondo son cosas que pueden confundir y todavía hace falta que pase más tiempo", explica con naturalidad. Todo son buenas palabras para Entrecanales por parte de una Fabiola que confirma conocerle: "Hemos estado con él alguna vez comiendo antes de la pandemia, que es un poco lo que nos ha fracturado a todos. Es un encanto de niño, es maravilloso".

Acerca de cómo se encuentra ella tras su separación de Bertín, la empresaria revela que "bien, poco a poco". Y añade, ahondando en el tema: "No se puede cambiar todo de la noche a la mañana y son muchas cosas las que hay que ir poniendo en orden, poco a poco vamos avanzando. Estoy en un punto de organizar, de gestionar, de retomar un poco las riendas y de ir ordenando las cosas".

Martínez señala también que sigue buscando una casa más pequeña para residir con sus hijos Kike (14) y Carlos (13). Un inmueble que quiere que esté "más cerca de Madrid" y que sea "más cómoda para todos, aquí tenemos muchas escaleras y con Kike es complicado. Prefiero estar en un piso con una misma planta donde estemos más tranquilos. Estoy en ello, pero no es tan fácil, hay que buscar algo que además esté adaptado, que los baños estén adaptados".

¿Cómo está su relación con Bertín?

Fabiola confiesa que su relación con Bertín es "maravillosa" y valora la posibilidad de enamorarse de nuevo: "Creo que esas cosas llegan, eso no se puede buscar. Si algo puedo destacar de esta nueva etapa que estoy viviendo es este afán que tiene la sociedad de emparejar siempre a las mujeres, como si no pudiésemos caminar solas. Yo estoy feliz de disfrutar de mí, de mi vida, de mis hijos, de cada paso que doy, de cada decisión que tomo... Lo estoy disfrutando un montón, y no quiero decir con esto que antes no tuviera esta libertad. Yo antes decidí dar prioridad a otras cosas y ahora soy yo y mis hijos. Lo pongo en ese orden, porque si yo estoy bien, ellos están bien".

Asegura que todavía no han entrado en los papeles del divorcio y que pronto los firmarán porque no tienen ningún conflicto, Fabiola aclara sus declaraciones acerca de la generosidad de Bertín, y detalla que "yo dije que en esta necesidad que yo tengo de llevar un control de mi vida, alimentar una relación basada en la dependencia económica no es mi objetivo. Yo ya no digo si es malo o bueno, habrá para quién será bueno y habrá gente que diga: 'Yo pienso como ella'. En mi caso, no quiero tener esa sensación. Si nosotros nos llevamos bien es porque sembramos mucho, bien sembrado, bonito, con respeto, cariño, con complicidad de esa amistad de conocernos de verdad. Y ya está, sin adornos. Él es un buen padre y es una persona generosa que nunca va a permitir que a sus hijos les falte algo. Incluso, a mí. Lo que pasa es que yo necesito saber que no dependo económicamente de él, que tengo mis herramientas y mis maneras de buscarme la vida".

Sobre Rocío Carrasco

Fabiola no evita, tampoco, hablar de uno de los temas de actualidad del momento: el documental de Rocío Carrasco (43). Aunque es cierto que lo hace con cautela, porque "no conozco la historia y no he visto el documental". La venezolana confiesa que "sin conocer los detalles, como madre me resulta difícil entenderlo".

"Hay que estar en su piel. Voy a usar metáforas que se pueden interpretar de otras formas, pero voy a intentar ser clara. Cuando se siembra una semilla y eso va creciendo poco a poco, eso está ahí, da igual que te conviertas en madre, que seas abuela o que seas quien seas. Ese daño está ahí dentro, ese daño es el que hay que arreglar, esa semilla es la que hay que rascar. Cuando tú vives experiencias que te minan tu autoestima, tu seguridad, en este caso, la personalidad ha sido la puerta que ha dado la entrada a esa semilla. Si quizás ella hubiese tenido esa confianza en sí misma, esa semilla no se siembra. Ahora hablo más claro. La sociedad durante muchos años ha sido muy machista. Yo no soy feminista ni feminazi. Soy mujer que ante todo es persona como tú con los mismos derechos", reflexiona Fabiola.

Rocío Carrasco en una imagen del documental que acapara la actualidad desde hace semanas.

Muy clara, Martínez opina que la culpa no es solo de Antonio David Flores (45): "Los dos tienen responsabilidad, solo que no se hicieron las cosas bien desde el principio. Ni todo es tan blanco ni tan negro. A mí cuando me dicen por qué en el divorcio estás tan bien, respondo que porque yo asumí mi responsabilidad en esta situación y lo acepté. Si de algo yo no estaba conforme con esa relación que nos llevó a romperla, lo decidí yo. Nadie me puso una pistola en la cabeza, no me amarraron, no me comieron la moral, yo tomé la decisión de seguir alimentando por el bien que fuese, mi decisión. Igual que decido aguantar y seguir, decido no hacerlo. Eso es lo que les ha faltado, esa seguridad de tomar las decisiones a tiempo y de hacer las cosas cuando se tenían que haber hecho".

"Si todo lo que ella cuenta es así, ¿por qué no se hizo en origen? ¿Por qué no luchar por sus hijos? ¿Por qué no defenderse de aquello que le estaba matando? No sé, hay cosas que tú hablas con una persona que ha sufrido maltrato psicológico y para personas que nunca han estado en esa situación, es difícil de entender. A lo mejor hay que ponernos más en esa piel", trata de empatizar con la protagonista del momento. Y remata su discurso: "Como madre, creo que hay un bien mayor todavía que te mueve. Yo tengo fobia a la profundidad, al agua, y cuando me tocaba bañar a mis hijos en el mar no tenía miedo. Para mí, lo importante era que no se ahogaran ellos. Cuando me dicen que renuncia a sus hijos por lo que otros le decían, me cuesta...".

