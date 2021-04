El día que Antonio David Flores hizo un comentario homófobo sobre su propio hijo

La quinta noche de Rocío, contar la verdad para seguir viva, se centró en la enfermedad y el fallecimiento de Rocío Jurado. Así, Rocío Carrasco, su protagonista, explicó cómo Antonio David Flores aprovechó los cuatro meses que la artista estuvo en Houston tratando su cáncer de páncreas para asegurar y ampliar la herencia de sus hijos.

Al igual que en semanas anteriores, la serie documental ilustró el relato con imágenes de archivo de Antonio David Flores en televisión. Entre otras escenas, se vio una en la que el exguardiacivil llamaba “maltratador” a Ortega Cano, o cómo intentaba acallar a quienes le cuestionaban.

Sin embargo, uno de los vídeos que más revuelo causaron en las redes sociales fue uno en el que Antonio David Flores realizaba un comentario homófobo sobre su hijo pequeño, David, que entonces tenía cinco años. La escena pertenecía al programa Día a día, fechado el 29 de junio de 2004, y en ella, Flores explicaba cómo su hijo disfrutaba cantando Como una ola y Como yo te amo, de su abuela Rocío Jurado.

“¿Canta como Rocío Jurado o como Ortega Cano?”, quiso saber Carolina Ferre, la presentadora del programa, que había comenzado a sustituir a María Teresa Campos justo un día antes. “Lo ideal es que cante como su abuela, porque lleva su sangre. Creo que ha quedado clara la respuesta”, respondía Antonio David. “Todo se pega” añadía Ferre, de broma, a lo que el guardia civil le decía “Eso sí y ese es el problema, ese es el problema... que muchas veces lo veo con falditas y eso”.

-Antonio David: “El problema es que a veces a mi hijo lo veo con falditas”



QUE CERD0 y homófobo 😤 #RocioVerdad5 pic.twitter.com/rxaifvAXxB — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 14, 2021

Esas imágenes dejaron en shock a Rocío Carrasco, que aseguró que no las había visto antes, “pero me parece muy fuerte. Lo dice con maldad. Ahora mismo no te puedo decir nada de esto, porque se me pasan por la cabeza muchas cosas que no debo decir”. En las redes sociales, muchos usuarios criticaron esa actitud de Antonio David, por ser “homófobo con su propio hijo”.

Además, los tuiteros rescataron otros momentos cargados de homofobia de Antonio David Flores, como por ejemplo, el día que aseguró en Crónicas Marcianas que él no querría “que su hijo viviera con señores que son homosexuales, dentro de una misma casa, y pienso que es muy respetable”.

No nos debe sorprender la homofobia de AD por el comentario de su hijo... ya había sacado la patita antes... #RocioVerdad5 pic.twitter.com/GQ1ZSSvorx — Marian🦎🖼️ (@marian_nfnt) April 14, 2021

“Ese es el problema que a veces le veo con faldita” QUE ASCO, QUE ESTAS HABLANDO DE TU PROPIO HIJO #RocioVerdad5 — Destler Suescun💫🕊 (@DestlerGH) April 14, 2021

El comentario de la “faldita” y que “todo lo malo se pega” en relación a la supuesta homosexualidad de Ortega Cano es de las cosas más rancias, homófobas y asquerosas que podría decir el ese “padre impío”.#RocioVerdad5 — Jose 🔻🏳️‍🌈 (@jvg1997) April 14, 2021