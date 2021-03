El comentario homófobo de Antonio David sobre la Guardia Civil que ha impactado a Iñigo Errejón

Antonio David Flores se ha convertido en el foco de comentarios y críticas en redes sociales después del desgarrador testimonio de su exmujer Rocío Carrasco en el estreno de la serie documental de Telecinco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Esto ha llevado a que también florezcan vídeos y polémicas del pasado protagonizadas por el ex guardia civil. Una de ellas ha sido rescatada por el colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti, y ha sido comentada posteriormente por el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón.

"Esto hoy seguramente sería impensable en un debate televisivo. La distancia entre este vídeo y el presente es el resultado de la lucha del feminismo y el movimiento lgtbi. Sigamos", escribe el político.

En el vídeo en cuestión aparece Antonio David durante una de sus intervenciones en el mítico y extinto Crónicas Marcianas en 2000 dando su opinión sobre el número de homosexuales en la Guardia Civil.

"Yo, que tengo amigos gays y me parecen fenomenal, en mi opinión personal en este tema es que creo que dentro de la Guardia Civil no debería haber gais. Aunque queramos ser muy modernos, que me parece fenomenal, la Guardia Civil lleva muchísimos años y la imagen que tiene precisamente es de eso, de una sobriedad y una seriedad", comenzaba diciendo.

"Entonces pienso que, aunque los tiempos cambien, hay ciertas cosas que no cambian y dentro de esas mejoras, a estas alturas del siglo XXI, que la Guardia Civil necesitarían ya un sindicato", añadía mientras se escuchaba de fondo a Carlos Latre imitando a Torrente diciendo que "esto es España. ¡Cómo vamos a llenar la Guardia Civil de maricones!"

"La asociación de gais u homosexuales o no sé qué, según pone aquí dice que hay 7.000 homosexuales", decía Antonio David. "En la Guardia Civil hay 75.000 guardias civiles y este año han repartido 74.000 bolígrafos, luego que hubieran dado sólo 85.000 plumas. Se ahorran un bolígrafo por homosexual", comentaba Coto Matamoros.

"Me gustaría recordarle al señor Antonio David Flores que la hombría de un hombre no está en la polla ni en la bragueta, está aquí", le contestaba Enrique del Pozo señalándose la cabeza. "Usted tiene racismo con respecto a los hombres".

Durante los últimos días, diversos políticos como Irene Montero, Adriana Lastra o Rocío Monasterio se han lanzado a opinar del tema de Rocío Carrasco, aunque cada una desde su punto de vista ideológico. Así, mientras Montero y Lastra se han posicionado del lado de la hija de Rocío Jurado, la de extrema derecha hablaba del síndrome de alienación parental.