El comentario homófobo de Samantha Vallejo-Nágera a su hijo: "Los chicos bailan con las chicas"

Noticias relacionadas Críticas a la elección del jurado de 'MasterChef' como pregoneros del Orgullo

Casi cinco años después, Samantha Vallejo-Nágera ha dado la razón a todos aquellos que se mostraron en contra de que el jurado de MasterChef fuera elegido como pregonero de las fiestas de Madrid Orgullo (MADO).

Y es que, en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, la jueza del programa de cocina de La 1 ha realizado un comentario a su hijo Roscón con tintes homófobos. "Los chicos bailan con las chicas", ha dicho.

En la escena en cuestión, Vallejo-Nágera le pedía a su hijo que le contara que pasó en su colegio hace unos días. "Hubo un fiesta y bailamos", cuenta el pequeño. "¿Y con quién bailabas tú? ¿Con un chico o con una chica?", le preguntaba su madre.

"No sé... Con un chico", contestaba Roscón. "¿Con chicos? Los chicos bailan con chicas", le repite hasta dos veces la chef, que fue noticia hace tan sólo unas semanas al tener que ausentarse de la grabación de MasterChef Abuelos por dar positivo en COVID.

Hace ahora cinco años, la Asociación de Empresas y Profesionales Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL) tuvieron que retirar al jurado de MasterChef como pregoneros de las próximas fiestas del Orgullo de Madrid (MADO) después de las críticas recibidas durante las últimas horas.

"MasterChef, ese programa donde se hacen bromitas cuando aparece un concursante gay al que le gusta uno del jurado. MasterChef, ese programa donde se tira de tópicos machistas continuamente", escribía el colaborador de Tentaciones, El Hombre Confuso, recordando un artículo de 'micromachismos'.

La polémica de Flosie

De hecho, hace tan sólo unas semanas, TVE tuvo que eliminar parte de la trama del polémico personaje de Flosie tras las quejas de los espectadores por considerar que esta parodia era homófoba.

"Teníamos la trama de Josie y Flosie, que nos parecía divertida, pero el hecho de que un sector de la audiencia no le pareciera bien, nos hizo reaccionar", explicó el director de Contenidos y Canales de TVE, Fernando López Puig, durante la presentación de MasterChef Junior 8 y MasterChef Abuelos.

Por su parte, Josie defendió a su compañero Florentino Fernández. "Si me está imitando lo está haciendo muy mal. A mí no me ofende para nada", dijo el estilista durante una intervención en La hora de La 1.

"En Masterchef hay mucho show y muchas bromas que están hechas con muchísimo amor porque es lo que tiene este programa (...) No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de un programa que es lo más amoroso que he visto en 13 años de televisión. Además, esto es muy democrático: apagas la tele o la enciendes", explicó.