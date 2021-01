Fabiola Martínez descarta una posible reconciliación con Bertín Osborne

La separación matrimonial de Fabiola Martínez (48) y Bertín Osborne (66) sigue dando mucho que hablar. Después de formar durante dos décadas una de las parejas más enamoradas y consolidadas del panorama nacional, su ruptura ha hecho que nos preguntemos si hay posibilidad de que retomen su relación - como apuntó Arévalo (73), íntimo amigo del artista - y cómo están sus hijos Kike (13) y Carlos (11) tras su separación. Unas cuestiones a las que, con paciencia y la amabilidad que la caracteriza, la modelo responde sin dejarse nada en el tintero.

En unos días es el cumpleaños de Kike, ¿lo pasarán en familia?

No lo hemos pensado la verdad, no hemos planificado nada.

Cuentan con el apoyo de muchos amigos como Arévalo que habla muy bien de ustedes.

Arévalo es como de la familia, nos conoce bastante bien.

¿Los niños cómo se encuentran?

Bien.

¿Kike cómo está?

Muy bien, emocionado de estar con su padre, se muere con su padre y muy bien.

Bertín y Fabiola en uno de sus últimos actos públicos como pareja en octubre de 2020. Gtres

Eugenia Osborne ha tenido unas palabras muy bonitas hacia usted.

Bueno, es que nos queremos muchos, como familia hemos compartido muchas cosas, hemos pasado por muchas cosas y es normal, hasta que se empiecen a ajustar y convirtamos esto en una 'nueva normalidad' que ya estamos hasta las narices de las nuevas normalidades, pero bueno, es lo que hay.

A lo mejor esto pega un giro total y la cosa vuelve a estar como antes.

No creo. Con esto no se juega. No es una cosa de que hoy me viene bien y mañana me viene mal y al revés, no. Esto es muy pensado, son muchas cosas, hay muchos sentimientos todavía que hay que poner en su sitio. Cuando te separas por un motivo gordo como terceras personas o porque haya una movida súper gorda, el mismo dolor o la rabia o lo que sea te hace ser más fuerte pero cuando dos personas se quieren como es nuestro caso y se respetan, ponen muchas cosas en la balanza, al final es mejor estar bien por separado que estar mal juntos. A la larga esto lo que lleva es a un desgaste brutal donde ya no queda ni cariño, ni respeto, ni nada. Para qué llegar a ese punto. Esa es la situación. Sé que estos días somos noticias, se dirán muchas cosas, pero la realidad es esta y no va a cambiar de un día para otro. Poco a poco iremos normalizando el vernos, compartir a los niños o compartir momentos, habrá momentos que tengamos que compartir como familia.

Siempre hablamos de las hijas de Bertín, pero ¿cómo está su familia?

Mis padres también están tristes. Todo el mundo está un poco desconcertado también. Nadie se esperaba que iba a ser así, de esto que te sientas, te sinceras y al final dices...

El matrimonio en un acto de su fundación. Gtres

Dicen que la casa está en venta.

La casa está en venta desde hace un montón de tiempo. No tiene nada que ver con nosotros.

¿Le gustaría quedarse en Madrid si se vende o bajaría Sevilla?

Mi vida siempre ha estado más afianzada en Madrid, cuando me vine de Venezuela donde hice mis amigos, donde empecé a hacer mis raíces en España fue en Madrid. En Sevilla tengo muchísimas amigas y amigos, gente que me quiere, familia de Bertín que también tengo muy buena relación, pero yo allí no tengo nada. Nada mío que yo haya construido. Seguiremos con la fundación, yo tengo aquí la oficina, tengo aquí a gente trabajando en la Fundación. No creo que vaya a cambiar eso. Yo seguiré en Madrid.

Esto momentos que coincidís Bertín y tú, supongo que con normalidad y tranquilidad.

Sí, con normalidad, con cariño. A veces estamos un poco que no sabemos muy bien cómo... pero bien.

Fabiola Martínez y Eugenia Ortiz en 2018.

A él le afecta que salgan comentarios sobre su vida personal, ¿Está acostumbrado?

No tengo ni idea, la verdad es que no hemos hablado de nada de eso. Sinceramente yo tampoco estoy viendo la prensa ni nada. Es normal que ahora habrá gente que por decir algo puedan decir cualquier cosa y no me apetece. Lo más duro de todo esto, primero fue tomar la decisión y segundo batallar con vosotros, eso que lo estáis haciendo con cariño. Esto te mueve muchas cosas, voy a buscar información en Google y me aparezco 200 veces. Bueno, hay que aguantar el chaparrón.

Lo importante es la buena relación por los niños.

Exactamente.

[Más información: Fabiola Martínez desvela cómo fue su reencuentro con Bertín Osborne tras anunciar su separación]