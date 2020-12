Las emotivas palabras de Claudia Osborne a Bertín y Fabiola por la crianza de Kike

Claudia Osborne (31 años) está viviendo uno de los mejores momentos personales y profesionales. Con su libro Lo mejor de ti, la hija más discreta de Bertín Osborne (66) ha conseguido abrirse y mirar con perspectiva el mal momento que pasó cuando murió su madre, Sandra Domecq Williams. Ahora, en plena promoción de su exitoso texto, la escritora ha hecho referencia a la excelente labor que han hecho su padre y Fabiola Martínez (47) con la crianza de su hijo Kike (13).

"Admiro muchísimo a Fabiola y a mi padre por cómo han llevado todo, son unos padres ejemplares", ha comentado Claudia Osborne en referencia a la constancia que han tenido el presentador y su mujer. La forma en la que la pareja ha llevado la enfermedad de Kike, hermano de la escritora, ha despertado la inspiración en ella: "Han sabido darle la vuelta a la historia. Es lo que te digo, cuando le das la vuelta a algo complicado para ayudar a los demás, que es lo que han hecho con la fundación, todo cobra un sentido distinto. Yo a ellos los veo, a pesar de todas las dificultades, súper agradecidos de tener a Kike, de haber vivido lo que han vivido. Eso es un gran ejemplo".

Claudia Osborne, durante la promoción de su libro, en Sevilla. Gtres

Claudia, además, ha hecho un balance del 2020 que, si bien ha sido un año difícil, en su caso ha sido todo un éxito. "Está siendo muy pleno a pesar de la pandemia que nos ha afectado a todos, a pesar de ello solo puedo dar las gracias", ha asegurado. "Estoy muy contenta y muy feliz en todos los sentidos. Estoy viviendo un año como muy pleno", ha añadido la hija de Bertín de Osborne, quien encontró una nueva faceta gracias al coaching.

"Tras llevar un año, año y medio, ejerciendo como coach, me doy cuenta de que todas las personas que venían a mi consulta tenían baja autoestima. A medida que venían, avanzaban en el proceso y se iban conociendo más en profundidad, mejoraban muchísimo. Entonces, pues al ver un patrón que se repetía se me ocurrió que podía escribir un libro para llegar a la personas que no pueden venir a la consulta, pero que sí necesitan conocerse más y quererse más", contó Claudia Osborne a JALEOS el pasado mes de septiembre.

En Lo mejor de ti, Claudia Osborne también hace referencia al trastorno alimenticio que sufrió tras la muerte de su madre, así como a sus fallidas relaciones amorosas. "He creído necesario compartir mi testimonio porque es el único que puedo contar en primera persona, y creo que es importante para el lector también entender cómo se vive el proceso desde dentro y cómo es. Por esa razón he decidido hacerlo así", explicó a este periódico la escritora, que siempre ha recibido el apoyo de Bertín Osborne, de quien ahora se ha deshecho en halagos. "Mi padre siempre está, siempre me dice que está súper orgulloso de mí. Ya lo conocéis, es muy cariñoso", comentó a este medio.

Fabiola y Bertín Osborne, junto a su hijo Kike, en una imagen de archivo. Gtres

Ley Celaá

La llamada Ley Celaá, encabezada e impulsada por Isabel Celaá (71 años), ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, incluye un apartado que ha sido muy controvertido: el cierre de los colegios de Educación Especial con el objetivo final de "traspasar a los alumnos con discapacidad a colegios ordinarios". La polémica tiene su origen en el proyecto del Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Aunque ya se han hecho algunas puntualizaciones a esta ley, dado el revuelo, alegando que su enunciado es engañoso, las familias de niños con Educación Especial han iniciado campañas de concienciación para frenarla. Entre estas, la del pequeño Kike Osborne, hijo de Bertín y Fabiola Martínez. El matrimonio, muy concienciado con la situación de su hijo, y después de años luchando a través de su fundación, tiene claro que no se va a quedar de brazos cruzados. "Hay que hacer ruido para que esta ley no salga", comentó la venezolana en una conversación con JALEOS.

Fabiola aseguró a este periódico que no está en contra de esta medida de integración, pero con matices. "Un niño puede no tener autonomía, pero si a nivel cognitivo tiene capacidad suficiente, con ayuda lo consigue. No estamos diciendo a eso que no, al revés: ojalá todos los colegios se implicaran lo suficiente, pero hay niños que no tienen esa capacidad. Que no tienen esa posibilidad de asimilar esos conocimientos a la misma velocidad que el resto de la clase". Su hijo Kike, según ella misma explicó, tiene un montón de necesidades. "Además, tiene crisis epilépticas, y necesita un servicio de atención sanitaria. Una medicación en crisis no se la puede poner una profesora u otro alumno", comentó.

[Más información: La lucha de Fabiola y Bertín contra el Gobierno ante el posible cierre del colegio de Kike]