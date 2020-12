Carmen Porter preocupa a la audiencia de su programa en Youtube: el motivo de su ausencia

Carmen Porter (46 años) se ausentó de la última emisión de Milenio live, el programa de que se emite en Mtmad los viernes a la medianoche, por un problema de salud. Así lo desveló su marido y compañero de trabajo, Iker Jiménez (47), sin ofrecer mayores detalles.

"Esta noche es muy especial. Como veis, no tengo a Carmen a mi vera. Está convaleciente la pobre. Le mandamos un beso grandísimo y la energía de muchísimos amigos que me habéis preguntado por ella", comentó Iker Jiménez, quien asumió toda la responsabilidad del programa. Para tranquilizar a la audiencia, el presentador de Mediaset aseguró que su mujer se encuentra bien. "No es nada grave. Sabéis que ella es brava y jabata como ninguna, pero ha sido imposible. Tampoco ha podido estar en su canal de Youtube. Espero que tenga una pronta recuperación", añadió.

Iker Jiménez, en 'Milenio live', sin la compañía de Carmen Porter. mtmad

Carmen Porter también se pronunció públicamente para calmar a sus seguidores, desvelando el motivo que la llevó a ausentarse de Milenio live. "Gracias a todos por los ánimos. No es nada grave. Ha sido una pequeña intervención", escribió en su cuenta de Twitter, donde ha recibido un sinfín de mensajes por parte de sus followers, quienes le han deseado una pronta recuperación. Sin embargo, la presentadora ha evitado ofrecer más detalles, por lo que hasta ahora se desconoce con exactitud la razón que la llevó a pasar por quirófano.

Gracias a todos por los ánimos. No es nada grave. Ha sido una pequeña intervención. pic.twitter.com/RpUpk7zbeW — Carmen Porter (@carmenporter_) December 11, 2020

Para Iker Jiménez fue complicado hacer el último programa de Milenio live sin Carmen Porter, también copresentadora de Cuarto milenio e Informe Covid. Así lo confesó él mismo durante el programa y tras aclarar el por qué de la ausencia de su mujer. "No es fácil hacer hoy Milenio live, porque la costumbre evidentemente es hacerlo los dos juntos y poder intercambiar todo tipo de pareceres. La conexión con vosotros no va a ser la misma", lamentó entonces el periodista.

