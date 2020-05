Iker Jiménez se convierte en 'youtuber' de éxito durante el confinamiento: los datos que lo avalan

Fue a finales de marzo cuando se hizo pública la noticia para los amantes de lo paranormal: el programa de televisión Cuarto Milenio dejaba de grabar nuevas entregas debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Ha sido la primera vez que el espacio interrumpe sus emisiones en 15 años. Se especificaba que este cese de la emisión sería tan solo de forma temporal. Así lo corroboraba el propio Iker Jiménez (47 años): "Volveremos cuando las circunstancias nos permitan regresar. Lo dejo claro: la cadena en ningún momento ha comunicado que el programa se detiene para siempre".

Únicamente, tocaba ser responsable y quedarse en casa. En todo este tiempo, Cuatro ha emitido entregas grabadas, pero los fervientes seguidores de Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter (45) no han tenido tiempo de echarlos de menos, ya que ambos han sabido reinventarse desde su casa gracias a la plataforma de YouTube. El presentador ponía en marcha dos programas como youtuber: Milenio Live y La estirpe de los libres. El éxito está siendo abrumador y para muchos la clave de este reside tan solo en el carácter combativo de Iker, quien se ha convertido en estas semanas en el azote del Gobierno.

Su público le llegó a preguntar cuando arrancó Milenio Live si la paralización temporal de su programa se debía a presiones, algo que él desmintió: "No penséis que a Iker, que se ha pasado de listo, le han hecho así (cortado la oreja). Me voy a inventar un programa para que seguir teniendo ese nexo de misterio". Ese espacio no sería otro que La estirpe de los libres. Sea como fuere, dos programas en los que Jiménez vuelve a su esencia. En ambos, Iker apremia la interacción del público y ha conseguido formar una pequeña familia virtual.

En Milenio Live, Jiménez habla con científicos y médicos a los que les da voz y voto para que aborden las cuestiones acuciantes del coronavirus, entre otras cosas. A su lado, como siempre, su mujer Carmen Porter. Cada viernes de madrugada, la audiencia es aplastante. En el directo, rara es la ocasión que Iker no reúna a más de 100.000 personas. En lo que respecta a las reproducciones, no cabe duda alguna: el espacio Milenio Live ha llegado a aglutinar 1.604.917 reproducciones. El día que menos aceptación ha tenido cosechó cerca de 815.000 reproducciones.

Datos igualmente espectaculares suma La estirpe de los libres. En este programa, Iker tira más de la improvisación y la espontaneidad: con su propio móvil, y con su magnífica biblioteca de fondo, se graba a sí mismo. Aquí se dedica a profundizar aún más en la cuestión del virus que azota al mundo.

En sus emisiones hasta el momento, que suman seis, la que más aceptación ha tenido ha sido la de Preguntas incómodas, que ha acumulado cerca de 1.300.000 reproducciones. Sea como fuere, todo un éxito sin precedentes que, debido a la crisis sanitaria, Mediaset no ha podido hacerlo propio. En un primer momento, explicó el propio Iker, se barajó la posibilidad de emitir Cuarto Milenio desde casa, pero que se descartó por una cuestión de estética y escenografía. En breve, se reanudarán las grabaciones de Cuarto Milenio.

Iker 'predijo' el coronavirus

Antes de que se decretara el estado de alarma, el presentador llevaba varios meses advirtiendo a la ciudadanía de la gravedad de la situación. El 9 de marzo, cinco días antes de que se decretara la alarma nacional, el conductor de Cuarto Milenio escribía en su perfil de Twitter lo siguiente: "Por desgracia tanto #MilenioLive como #CuartoMilenio no exageraban", comentaba sobre la pandemia. "Hemos informado desde hace 2 meses con verdad y ciencia. A la contra de lo que nos indicaba la mayoría y sus presiones. Defendiendo vuestro derecho a saber. Sin hacer caso de los que nos llamaban alarmistas", concluía.

Y es que, cuando el Covid-19 apenas comenzaba a expandirse más allá de China, Jiménez y su equipo advertían de la potencial crisis mundial que supondría esta epidemia. Concretamente, el 16 de febrero, con apenas dos afectados en España y sólo un fallecido en el continente europeo, Cuarto Milenio abordaba las teorías conspiratorias en torno al coronavirus y la supuesta ocultación de información oficial por parte de China. "Ustedes y yo tenemos una preocupación lógica con el coronavirus: ¿nos están contando toda la verdad? Vamos a analizarlo, quizá con lo que no se cuenta", anunciaba el presentador en la 'promo' de aquel episodio.

Desde el primer momento, surgieron en las redes sociales voces críticas con la 'nave del misterio' que acusaban al programa de alarmismo innecesario y de aprovecharse de la situación para obtener audiencia.

No sé si ver el último Cuarto Milenio. ¿Alguien lo ha visto?. Trata del coronavirus. Pero como el 99% de los medios de comunicación, quizá lo hayan tratado con alarmismo total, que eso gusta. De 10 noticias que leo, 9 de que es fatídico y 1 que no es para tanto. ¿A quién creer? — Herminia Pacheco (@HerminiaPacheco) March 4, 2020

#CuartoMilenio https://t.co/HiJ1cPdEyc Este programa es de un alarmismo y una conspiranoia absolutamente repugnante — El Visitante (@VisitanteEl) March 1, 2020

¿A qué viene este alarmismo sobre el coronavirus en los colaboradores de Cuarto Milenio/Milenio Live? — enrique (@enriovp) March 1, 2020

A medida que la situación iba empeorando, Iker Jiménez trataba de tranquilizar a sus seguidores, alejándose del alarmismo del que se le ha acusado y criticando a los que ridiculizaban la crisis del coronavirus. "Ahora sí es el momento de la calma y el civismo", escribía el presentador en sus redes el 12 de marzo, con más de 3.000 afectados y 83 fallecidos en España.

Lo cierto es que algunos escépticos afirman que el acierto en los pronósticos del programa se debe a una simple casualidad, unas críticas a las que el presentador también ha querido responder desde sus redes sociales: "Hay individuos que hoy sin rubor dicen que siempre anunciábamos el fin del mundo y por eso acertamos. Pero en 30 años de profesión hemos dicho lo contrario. Siempre. Y esta vez tampoco se va a acabar".

