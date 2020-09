Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez, envuelta en polémica tras cometer una supuesta infracción

Este pasado martes Iker Jiménez (47 años) y su mujer Carmen Porter (46) se convertían en noticia después de que Telecinco anunciase la colocación en su parrilla de un programa especial sobre coronavirus, Informe Covid, que conducirán ambos al mismo tiempo que lo compaginan con Cuarto Milenio en Cuatro. El espacio debutará este próximo jueves por la noche como telonero de la serie Madres.

Como es lógico, el matrimonio se encuentra exultante tras esta decisión y la mujer de Iker se grabó un vídeo espontáneo a bordo de un coche para explicar la noticia. Tras la grabación, colgó el material en su red social. Todo dentro de la normalidad si las redes sociales no hubiesen puesto el foco en una supuesta infracción de tráfico por parte de Carmen Porter: muchos aseguraron que la copresentadora del programa se había grabado el vídeo mientras conducía el coche.

Algo completamente falso que obligó, dada la coyuntura que aquello adquirió en redes sociales, a Porter a grabarse otro vídeo explicativo. No estaba conduciendo; ella ocupaba el hueco del copiloto y quien estaba al volante era su marido, Iker Jiménez. Así lo explicó, con una sonrisa que no ocultaba su malestar, Porter: "Vuelvo a conducir otra vez y a hablaros por el vídeo, como he hecho antes. ¡Cuánto listo hay por la vida, por favor, de verdad!".

No sin cierta ironía, ha explicado la situación: "Estoy en la misma posición y hablando con el mismo dedo. Como comprenderéis, no voy grabando un vídeo y conduciendo. El móvil hace ese efecto cuando te grabas a ti mismo". Mientras ella iba de copiloto, era Iker el que conducía, según apuntó Porter, y señalaron sus seguidores en los comentarios.

'Cuarto Milenio', el regreso

La "temporal" cancelación de Cuarto Milenio, allá por marzo, suscitó todo tipo de teorías sobre la posible censura del programa al estar Jiménez investigando sobre el coronavirus. Sin embargo, días después fueron los propios presentadores, Jiménez y Carmen, los que aclaraban que el programa se cancelaba temporalmente por razones de seguridad durante el estado de alarma.

Casi medio año después, la cadena confirmaba el regreso del espacio lanzando la primera promoción de su nueva temporada, destacando además que la primera entrega estaría centrada en el "Origen" de la Covid-19. "Prometí llegar hasta el origen y he cumplido", anunciaba Iker Jiménez en su regreso. Cabe destacar que Cuarto Milenio ha estado en antena de manera ininterrumpida a lo largo de 15 años.

Iker 'predijo' la Covid

Antes de que se decretara el estado de alarma en el pasado mes de marzo, el presentador llevaba varios meses advirtiendo a la ciudadanía de la gravedad de la situación. El 9 de marzo, cinco días antes de que se decretara la alarma nacional, el conductor de Cuarto Milenio escribía en su perfil de Twitter lo siguiente: "Por desgracia tanto #MilenioLive como #CuartoMilenio no exageraban". "Hemos informado desde hace 2 meses con verdad y ciencia. A la contra de lo que nos indicaba la mayoría y sus presiones. Defendiendo vuestro derecho a saber. Sin hacer caso de los que nos llamaban alarmistas", concluía.

Y es que, cuando el Covid-19 apenas comenzaba a expandirse más allá de China, Jiménez, con su equipo, advertía de la potencial crisis mundial que supondría esta epidemia. Concretamente, el 16 de febrero, con apenas dos afectados en España y sólo un fallecido en el continente europeo, Cuarto Milenio abordaba las teorías conspiratorias en torno al coronavirus y la supuesta ocultación de información oficial por parte de China.

"Ustedes y yo tenemos una preocupación lógica con el coronavirus: ¿nos están contando toda la verdad? Vamos a analizarlo, quizá con lo que no se cuenta", anunciaba el presentador en la 'promo' de aquel episodio. Desde el primer momento, surgieron en las redes sociales voces críticas con la 'nave del misterio' que acusaban al programa de alarmismo innecesario y de aprovecharse de la situación para obtener audiencia.

