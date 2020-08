Iker Jiménez vuelve a Cuatro para desvelar todos los misterios de la Covid

Tras casi medio año sin nuevas entregas de Cuarto Milenio, el programa dirigido por Íker Jiménez (47 años) ha lanzado la primera promoción de su nueva temporada, la cual señala que el regreso, que no tiene fecha aún de estreno, estará centrado en el "Origen" de la Covid-19.



"Prometí llegar hasta el origen y he cumplido", anuncia Íker Jiménez en los segundos iniciales del primer vídeo promocional del programa, que ha estado en antena de manera ininterrumpida a lo largo de 15 años.

La "temporal" cancelación del espacio, allá por marzo, suscitó todo tipo de teorías conspiranoicas sobre la posible censura del programa al estar Jiménez investigando sobre el coronavirus. Sin embargo, días después fueron los propios presentadores, Jiménez y Carmen Porter (46), los que aclaraban que el programa se cancelaba temporalmente por razones de seguridad durante el estado de alarma.



Será, pues, la temporada número 16 de un espacio que, a lo largo de sus 15 años de existencia, ha generado gran controversia y ha dado mucho que hablar al tratar de investigar sucesos paranormales, casos de ocultismo e infinidad de misterios sin resolver.



Esta última entrega, que llegará a Cuatro "muy pronto" según anuncia el vídeo promocional, no será una excepción, y menos sabiendo que el tema de arranque con el que la nave del misterio comenzará su viaje será el origen del coronavirus.

Youtuber de éxito

Iker Jiménez durante la presentación de uno de sus programas en YouTube.

Desde que se cancelara el formato, Cuatro ha emitido entregas grabadas, pero los fervientes seguidores de Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter (45) no han tenido tiempo de echarlos de menos, ya que ambos han sabido reinventarse desde su casa gracias a la plataforma de YouTube.

El presentador ponía en marcha dos programas como youtuber: Milenio Live y La estirpe de los libres. El éxito ha sido abrumador y para muchos la clave de este reside tan solo en el carácter combativo de Iker, quien se ha convertido en estas semanas en el azote del Gobierno.

Su público le llegó a preguntar cuando arrancó Milenio Live si la paralización temporal de su programa se debía a presiones, algo que él desmintió: "No penséis que a Iker, que se ha pasado de listo, le han hecho así (cortado la oreja). Me voy a inventar un programa para seguir teniendo ese nexo de misterio". Ese espacio no sería otro que La estirpe de los libres. Sea como fuere, dos programas en los que Jiménez vuelve a su esencia. En ambos, Iker apremia la interacción del público y ha conseguido formar una pequeña familia virtual.

