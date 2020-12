Ana Obregón recuerda a Álex Lequio siete meses después de su muerte con un álbum inédito

Este domingo se cumplen siete meses del fallecimiento de Álex Lequio, una dolorosa fecha para su madre, Ana Obregón (65), quien ha vuelto a recordar a su hijo a través de sus redes sociales. En esta ocasión lo ha hecho junto álbum de fotos inéditas, publicado en su cuenta de Instagram, que ha acompañado con un breve mensaje, pero muy emotivo y desgarrador.

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir más... A veces la simplicidad es la gloria de la expresión", ha escrito la actriz junto a una serie de fotografías en las que aparece Álex Lequio en diferentes etapas de su vida. Entre ellas, cuando asistió a clases de kárate o el día de su graduación.

En pocos minutos, la publicación de Ana Obregón se ha llenado de un sinfín de comentarios de sus seguidores, quienes una vez más le han demostrado su apoyo y cariño en esta fecha tan difícil. Destacan los mensajes de rostros conocidos como Paula Echevarría (43) o el diseñador Alejandro de Miguel, quien ha escrito: "Que sonrisa tan bonita la de Aless. Siempre está contigo. Te quiero amiga". Susana Uribarri, la responsable del regreso de la actriz a la pequeña pantalla, también le ha dejado un emotivo texto: "Sin dejar de estar a tu lado Ana. Al lado de todos los que le queremos"

Ana Obregón ha compartido este bonito álbum pocos días después de desvelar su primer sueño con Álex tras su fallecimiento. "Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos", escribió la actriz el pasado lunes, haciendo referencia a la imagen que compartía, en la que aparecía su hijo y su mascota Luna -un Golden Retriever que falleció tres semanas después que su joven dueño- tumbados en el suelo y abrazados. Según contó la intérprete, se trataba de la última fotografía que le hizo a ambos en casa.

Ana Obregón y Álex Lequio, en un evento navideño de la fundación Porque Viven. Gtres

"Soñé por primera vez contigo desde tu partida. Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando", contó la actriz sobre su sueño en el que Álex le decía: "Mami he vuelto, estoy aquí", mientras ella lo abrazaba muy fuerte intentando impedir que viera sus lágrimas de felicidad. "Era todo tan real...", confesó Ana. "Entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna "nada", escribió la presentadora, definiendo así cómo es su vida sin Álex.

Su año más difícil

El próximo 31 de diciembre, Ana Obregón reaparecerá en televisión para poner fin a su año más duro. La actriz dará las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu (51), a quien recientemente concedió una entrevista. Fue su primera aparición en la pequeña pantalla desde el fallecimiento de Álex.

Durante la entrevista en el programa Corazón, Ana Obregón confesó que la Navidad le ha devuelto la ilusión por el trabajo y que ese es el mismo sentimiento que buscará transmitir a los españoles en los próximos días. "De lo que estoy segura es de que va a haber un corazón que está roto, pero lleno de amor. Les daremos el mensaje de dos mujeres, madres, las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera. Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad... El mensaje será de esperanza y de mucho amor", comentó.

En su conversación con Anne Igartiburu, Ana también hizo referencia a cómo se proyecta el próximo año. "Me veo viviendo una nueva vida. Nunca seré la misma, pero todavía tengo muchas cosas por dar. Como hija, como hermana, como amiga, como madre se las puedo dar desde aquí... He hecho un viaje muy hacia mi interior que me ha dado una energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión. Tú en tele transmites lo que eres y lo que sientes", afirmó la actriz, quien perdió a su hijo el pasado 13 de mayo.

