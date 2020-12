Ana Obregón, rota de dolor, devela su primer sueño con Álex Lequio tras su fallecimiento

A pocos días de cumplirse siete meses del fallecimiento de Álex Lequio, su madre, Ana Obregón (65 años), ha vuelto a recordarlo a través de sus redes sociales con un mensaje desgarrador. La noche de este lunes, la actriz reveló a sus seguidores que tuvo un sueño con su hijo y su mascota Luna -un Golden Retriever que falleció tres semanas después que su joven dueño-.

"Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos", escribió Ana Obregón en la publicación, haciendo referencia a la imagen que ha compartido, en la que aparece Álex y su mascota tumbados en el suelo y abrazados. Según contó, se trata de la última fotografía que le hizo a ambos en casa.

"Soñé por primera vez contigo desde tu partida. Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando", contó la actriz sobre su sueño en el que Álex le decía: "Mami he vuelto, estoy aquí", mientras ella lo abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras sus lágrimas de felicidad. "Era todo tan real...", confesó Ana antes de lamentar que ese instante no haya sido real.

"Entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna "nada", escribió la presentadora, definiendo así cómo es su vida sin Álex. "¿Será que la vida se convirtió para mí en una pesadilla y el sueño en mi vida?", añadió Ana Obregón. "No lo sé", se respondió ella misma antes de confesar que, desde que falleció su hijo, prefiere las horas de sueño que el resto del día. "No veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar", finalizó.

En pocos minutos su emotiva reflexión se llenó de bonitos mensajes de ánimo. Rostros conocidos como Tamara Gorro (33), Alba Carrillo (34) o Arancha de Benito (51) no dudaron en comentar la publicación y en transmitir a Ana su apoyo y su cariño en este momento tan duro de su vida.

Su año más difícil

El próximo 31 de diciembre, Ana Obregón reaparecerá en televisión para poner fin a su año más duro. La actriz dará las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu (51), a quien recientemente concedió una entrevista. Fue su primera aparición en la pequeña pantalla desde el fallecimiento de Álex.

Durante la entrevista en el programa Corazón, Ana Obregón confesó que la Navidad le ha devuelto la ilusión por el trabajo y que ese es el mismo sentimiento que buscará transmitir a los españoles en los próximos días. "De lo que estoy segura es de que va a haber un corazón que está roto, pero lleno de amor. Les daremos el mensaje de dos mujeres, madres, las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera. Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad... El mensaje será de esperanza y de mucho amor", comentó.

En su conversación con Anne Igartiburu, Ana también hizo referencia a cómo se proyecta el próximo año. "Me veo viviendo una nueva vida. Nunca seré la misma, pero todavía tengo muchas cosas por dar. Como hija, como hermana, como amiga, como madre se las puedo dar desde aquí... He hecho un viaje muy hacia mi interior que me ha dado una energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión. Tú en tele transmites lo que eres y lo que sientes", afirmó la actriz, quien perdió a su hijo el pasado 13 de mayo.

