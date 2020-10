Alba Carrillo tiene la 'biker' más atrevida e innovadora de la temporada

La colaboradora de Mediaset e influencer, Alba Carrillo (34 años), busca crear tendencia con uno de sus últimos estilismos compartidos en redes sociales, donde se la puede ver posar con una llamativa biker de la firma Koker. La cazadora -que se convierte en la pieza indiscutible del entretiempo y que ya está causando furor en redes sociales- combina diferentes tejidos y diseños de una forma de lo más atrevida e innovadora. La prenda, que se puede encontrar bajo el nombre de Hoppy British, busca romper y combinar con cualquier outfit, desde el más formal hasta el más 'casual'.

De este modo, la ex-mujer de Feliciano López (39) ha compartido, a través de su perfil de Instagram, unas instantáneas donde se la puede ver posando con esta prenda, conjuntándola con una camiseta blanca básica, unos leggings y unas pulseras, con un actitud que se podría llegar a catalogar de rebelde.

De hecho, la cazadora representa esa actitud, pues busca romper con lo establecido, con los clásicos diseños y formas que normalmente poseen este tipo de prendas. Sin embargo, la prenda con la que posa la nueva influencer del momento es todo lo contrario y, por ello, llama la atención. Con rotos, mezclas de tejidos, etiquetas y tachuelas; la cazadora de la firma Koker (199, 99 euros) busca convertirse y ganarse la etiqueta de prenda todoterreno, una pieza que aporte un toque único al estilismo que lleves.

No obstante, uno de los detalles que más diferencian a la prenda es la versatilidad que presenta porque no es solo una cazadora más. La innovadora biker cuenta con un sobre chaleco en tejido denim que puede o no utilizarse sobre la prenda, transformándola por completo. Para la sesión, Alba optó por llevar este chaleco (que posee una gran abertura en la parte de la espalda) con la cazadora, dándole un toque más rockero.

La 'biker' cuenta con un sobre chaleco en tela denim que se puede retirar Koker

La cazadora se convierte en una pieza más discreta sin esta mencionada prenda, pese a que siga llamando la atención ya que, de este modo, deja totalmente al descubierto el estampado de cuadros -que con el chaleco solo se podía vislumbrar una pequeña parte- y la totalidad de las pegatinas, etiquetas y tachuelas. Otra parte llamativa que tiene esta prenda son las mangas que, al igual que el cuello tradicional de camisa, poseen tachuelas en tonalidades plata y oro.

De momento, la instántanea de Alba Carrillo ha cautivado a sus más de 600 mil seguidores en Instagram quienes no han dudado en comentar lo llamativo y lo bien que le sienta esta prenda que rompe con su tradicional estilismo.

