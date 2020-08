Dardo de Alba Carrillo a Feliciano: lo que nunca contó sobre sus planes de formar una familia

Feliciano López (38) ha sido el último protagonista de Aquellos maravillosos años, la sección de Viva la Vida. Una emisión en la que se abordó mucho más su vida sentimental que su trayectoria profesional y donde Alba Carrillo (34), colaboradora del programa y ex del tenista, aprovechó para desvelar algunos detalles de la vida privada del deportista, que sorprendió a los presentes en el plató. Y es que la modelo y presentadora de televisión hizo una importante acusación en contra del marido de Sandra Gago (24), cuando se hizo referencia a su relación con María José Suárez (45).

La que fuera Miss España y Feliciano López pusieron punto final a su romance cuando ella estaba embarazada. Gestación que no llegó a término y sobre la que se pronunció Alba Carrillo este domingo. "Se han reído siempre y han puesto en duda aquella paternidad", comentó la presentadora, haciendo referencia al tenista y a su familia. En sus palabras, las declaraciones que ofreció en su momento el deportista, asegurando que le daba mucha pena que María José Suárez hubiera perdido al niño, no eran del todo ciertas. "Hizo una fiesta en Ibiza para celebrar que su ex había perdido al niño que estaban esperando", comentó la colaboradora de Viva la Vida. Para terminar, la exconcursante de GH VIP 7 expresó: "No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años".

Feliciano López y Alba Carrillo, durante su boda. Gtres

Pero esto no fue lo único que dijo Alba Carrillo en contra de Feliciano López, que a día de hoy se encuentra esperando a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Sandra Gago. Durante el programa que ahora presenta Toñi Moreno (47), en sustitución de Emma García (47), la modelo también habló sobre sus planes de formar una familia con el deportista. "No vino, afortunadamente", dijo la colaboradora de Viva la Vida sobre su búsqueda de bebé. "Lo buscábamos cuando podíamos, porque él venía reventado fuera", aseguró la modelo con ironía, haciendo alusión a las presuntas infidelidades de la actual pareja de Sandra Gago, durante su época juntos.

Más allá de sus intenciones de formar una familia con Feliciano, Alba Carillo también recordó el feo gesto que le hizo el tenista al poco tiempo de que se separaran. Un hecho doloroso para la modelo, ya que involucraba a su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto (41). "Lo dejamos veinte días antes de que acabara el curso. Le pedí que me dejara esos días en casa para que el niño fuera al colegio y me dijo que no", aseguró.

