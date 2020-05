Alba Carrillo: "He sido castigada por mis propios caprichos y cabezonerías"

Alba Carrillo (33 años) se abría en canal este domingo en 'Las escaleras de las emociones', una sección de entrevista íntima del programa creada temporalmente en el Viva la vida. La colaboradora sorprendía a propios y extraños desvelando por qué tuvo que ir al psicólogo por primera vez y por qué estuvo en tratamiento en la clínica de salud mental López Ibor.

A pesar de que muchas personas creen que todo se desencadenó por la separación de su marido, el tenista Feliciano López (38), a raíz de sus presuntas infidelidades, lo cierto es que fue cuando el deportista le pidió matrimonio. Según Alba Carrillo, ella no quería pasar por el altar: "Yo sabía que no iba a salir bien. Yo empecé a ir al psicólogo porque no me quería casar con Feliciano y el que iba a ser mi marido llamó a una amiga mía para que fuera. No tenía claro querer casarme y no quería cambiar la vida de mi hijo", explicaba Carrillo ante la estupefacción de los presentes.

Sin embargo, hay un proceso todavía más duro por el cual Alba Carrillo ha tenido que pasar y por el que no deja de culparse como madre: "Quise tomar unas decisiones en mi vida que van asociadas a mi hijo... Por cambiarle de vida... Tenía que haber reflexionado más a la hora de irme a vivir con Feli y cambiar de colegio a Lucas. He sido castigada por mis propios caprichos", sentenciaba Alba.

Alba Carrillo en el programa 'Viva la vida' de Telecinco.

"He vivido las consecuencias de mis propias cabezonerías. Debía haber reflexionado más. Soy muy pasional, pero eso está bien cuando estás sola en el mundo", se autoenjuiciaba Alba Carrillo. "También supongo que para él debió ser difícil. Por eso le he tenido más asco y más rabia a ese divorcio", recordaba con cierta angustia.

Durante este proceso, Alba ha sufrido un gran cambio y ha confesado tener que experimentar la autocompasión con ella misma. "Me he tenido que perdonar a mí, que es lo más difícil. Muchas veces me saboteo a mí misma, porque doy una imagen de mí que no soy yo", reflexionaba. "Yo soy consciente cuando voy a perder los papeles. En un calentón puedo ser muy hiriente y exploto. En ese momento, puedo decir barbaridades que no siento y luego me siento fatal", reconoce la modelo.

La exconcursante de Supervivientes también tuvo un momento para hablar del arrepentimiento. Aseguró arrepentirse "del tiempo mal gestionado por parte de los dos, con el padre de mi hijo. No hemos hecho las cosas bien. Todas la parejas sufren. Cuando los niños crecen habrá que dar explicaciones. Cuando hay una desavenencia todo el mundo es culpable. Hay una escalada de egos y luego entran las familias".

Fue precisamente con el fallecimiento del padre de Fonsi Nieto (41), Alfonso González, cuando ha valorado todavía más si cabe la importancia de dejar las nimiedades a un lado y preocuparse más por lo importante: "Cuando el papá de Fonsi se ha ido, nos hemos dado cuenta que nos queríamos un montón, aunque después de Gran Hermano VIP nos sentamos a hablar". Aun así, reconoce que tanto Fonsi como ella han intentado que Lucas no formara parte y no se diera cuenta de la mala relación entre ellos: "Siempre hemos tenido al niño fuera de eso".

Alba Carrillo en 'La escaleras de las emociones' de 'Viva la vida'.

Sin embargo, ¿qué supuso Fonsi Nieto para Alba Carrillo? En palabras de la tertuliana: "Yo nunca le he mirado con rabia ni dolor. En un momento de mi vida pensaba que él me iba a apoyar y no fue así. Creo que él no fue el hombre de mi vida. A nivel gusto y aficiones no era el hombre de mi vida, pero a nivel de hacerme mujer sí, porque fue el primero con el que me fui a vivir. Me emociono porque pienso en la suerte que ha tenido mi hijo con sus padres".

Alba, en su introspección también reconoció que su fuerte carácter le pierde: "Hay que saber pedir perdón y hay veces que soy muy injusta". Y puso un ejemplo: "No hay nada irreversible porque con la gente que me he distanciado es por algo. Cuando salí de Gran Hermano VIP, me distancié de Miguel Ángel Nicolás y de Sonsoles Ónega, por Miguel Frigenti. Pensé que habían sido demasiado neutros. Tengo ese arrebato que ni me enteré. A mí me duelen cosas que nadie entiende. Tuve una espinita un par de meses y no se lo merecen".

