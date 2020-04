Fonsi Nieto, devastado: las conmovedoras palabras con las que despide a su padre

Fonsi Nieto (41 años) ha roto su silencio 24 horas después del fallecimiento de Alfonso González, su padre. El expiloto de motociclismo ha utilizado sus redes sociales para publicar unas conmovedoras palabras junto a tres bonitas fotografías de su progenitor y también de su madre cuando eran jóvenes. En la emotiva misiva, Fonsi ha querido subrayar la humildad de Alfonso y todos los buenos valores que le enseñó a lo largo de toda su vida.

"Buen viaje, papá... Este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos, me enseñaste la lealtad a los amigos y que la familia es sagrada y que gracias a esto soy lo feliz que soy, como a ti te gustaba", comenzaba relatando.

"Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta. Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero a la vez con una sonrisa... Buen viaje, 'Raki'. ¡Nos volveremos a ver! (La primera foto son mi padre y mi madre en Venecia cuando ella estaba embarazada de mí", ha concluido el DJ.

Al último adiós a Alfonso González también ha querido sumarse Alba Carrillo (33), expareja de Fonsi Nieto y madre de su único hijo, Lucas (8). Con una preciosa instantánea de Fonsi con su retoño en brazos cuando era un bebé, la ex gran hermana VIP ha comentado lo siguiente: "No puedo dejar pasar este momento. Cuelgo esta foto (una de mis favoritas) para mandarle a Fonsi este abrazo que tanto necesitaría ahora. Hoy Lucas y yo hemos recordado los churros que le llevaba el abuelo para desayunar, las trampas que le ponía Lucas para que se quejara al levantarse de la siesta, las bolsas que traía con cromos que le 'sacaba' al abuelo cada vez que le veía... Y muchas cosas más que se quedan aquí y vivirán con él para siempre. Nosotros nos encargaremos de que estés orgulloso del supernieto que tienes. Todo mi cariño".

Un doble golpe en la familia

La muerte de Alfonso González ha provocado un dolor inmenso en el núcleo duro de la familia, no solo por la forma en la que ha fallecido -a causa de una hemorragia intestinal- sino porque en un corto espacio de tiempo han tenido que decir adiós a dos miembros que han sido pilares fundamentales en los González Nieto. Hace menos de dos semanas fallecía doña Teresa, como la llamaban en casa. Teresa Roldán, madre del campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto y abuela de Fonsi moría a la edad de 102 años y su nieto más famoso utilizaba también su cuenta de Instagram para dedicarle unas últimas palabras.

Fonsi Nieto y su abuela, Teresa Roldán.

"Buen viaje, abuela. Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí… Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacía por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti. ¡No puedo expresar con palabras lo que siento!", firmaba el DJ.

Para concluir, terminaba con un mensaje muy recurrente en los últimos tiempos debido a la pandemia del coronavirus. Fonsi afirma que hay que cuidar a "nuestros mayores": "Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado, te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje. Quiero decir que mi abuela Teresa tenía dos cojones y por fin te vas a reunir con el abuelo Ángel y tu hijo Angelito... Siempre en nuestros corazones. Cuidemos a nuestros mayores".

[Más información: Muere Alfonso González, el padre de Fonsi Nieto: nuevo golpe para la familia en 10 días]