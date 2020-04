El mal negocio de Kaley Cuoco: pierde tres millones de dólares en la venta de su casa

Kaley Cuoco (34 años), la actriz que interpreta a Penny en la serie The Big Bang Theory, ha perdido cerca de tres millones de dólares (2,76 millones de euros) en la venta de la impresionante mansión que posee en Tarzana, un lujoso distrito de Los Ángeles.

La intérprete compró la vivienda en 2014 aKhloe Kardashian (35) por 5,49 millones de dólares (5,05 millones de euros), en la época en la que estaba considerada como una de las actrices mejor pagadas, ya que ingresaba un millón de dólares por cada capítulo que rodaba con The Big Bang Theory. "Me enamoré de la casa, pero también de todo lo que vino con ella", aseguró Cuoco, "la decoración interior, los muebles, el arte, ¡lo quería todo!".

Kaley Cuoco ha perdido casi tres millones en la venta de esta vivienda.

Sin embargo, esta también fue la casa en la que vivió con su exmarido, el tenista Ryan Sweeting (32), y esas cuatros paredes fueron protagonistas de algunos de los episodios más amargos de la actriz. Por lo que hace unos meses decidió finalmente ponerla a la venta por 6,9 millones de dólares (6,35 millones de euros), y de paso intentar conseguir así algo de beneficio.

Los meses pasaron y, ante la necesidad de encontrar un vendedor, la intérprete finalmente decidió hacer una importante rebaja y ha conseguido venderla por 3,95 millones de dólares (3,63 millones de euros), casi la mitad del precio original.

La vivienda de Kaley Cuoco cuenta con un impresionante exterior con piscina y un amplio jardín, entre otros detalles.

Se trata de una vivienda de gran tamaño, con 743,22 metros cuadrados, de estilo mediterráneo que ha permitido a la actriz vivir alejada de miradas indiscretas y disfrutar de todos los lujos propios de una estrella de su nivel.

La propiedad consta de una gran entrada estilo rotonda, de doble altura, con una elegante escalera tapizada en la pared, que da lugar a una sala de estar que protagonizó varias escenas del programa Keeping Up with the Kardashians cuando allí vivía Khloe Kardashian. Este salón dispone de una chimenea con revestimiento de mármol y un bar de servicio completo con un asiento de honda de bronce y cuero que está suspendido del techo.

Kaley Cuoco compró esta casa a Khloe Kardashian en 2014.

Otra de las estancias más impresionantes, y perfecta para los amantes de la cocina, es la cocina de estilo chef que tiene dos islas centrales con cubierta de mármol, una de las cuales tiene una barra de desayuno adjunto.

Otras habitaciones en la planta baja incluyen una sala familiar con una chimenea de piedra que va desde el piso hasta el techo techo y otra barra de bar; una sala de proyecciones; y un cuarto de lavadoras.

Kaley Cuoco compró la vivienda con la idea en mente de alojar una gran familia junto a su exmarido, ya que la propiedad constaba de seis habitaciones, seis baños completos y tres baños y medio.

La propiedad se completa con un impresionante exterior que, en vista de algunas de las publicaciones de Kaley Cuoco, era la parte de la que más disfrutaba. En la zona trasera cuenta con un gran comedor bajo un porche que se encuentra a escasos metros de una cocina al aire libre flanqueada por dos grandes palmeras. Además, tiene una gran piscina, un spa, un pozo y un gran césped verde en el que podían correr durante horas los perros de la actriz.

Kaley Cuoco es una actriz estadounidense que, antes de interpretar a Penny en The Big Bang Theory, apareció en la serie 8 Simple Rules y Charmed, y que ha actuado en películas de la talla Authors Anonymous, The Penthouse y The Wedding Ringer.

El mes pasado, la intérprete y su actual esposo, Karl Cook, finalmente se mudaron a la casa de sus sueños que llevaban años construyendo. La pareja no vivía junta, a pesar de llevar casada desde 2018, ya que estaban esperando a que terminara de realizarse esta propiedad.

Ver esta publicación en Instagram HOME 🥰👩‍❤️‍💋‍👨 Una publicación compartida de Kaley Cuoco (@kaleycuoco) el 14 Mar, 2020 a las 7:17 PDT

La estadounidense explicó que no le veía sentido mudarse primero a la vivienda de Karl, y luego a la que ambos estaban construyendo. "A todo el mundo le parecía una locura cuando lo contamos, no se lo podían creer", bromeaba al respecto.

"Está todo listo y estamos muy emocionados. Aún no hemos pasado ni una noche allí. Karl está en Los Ángeles y le he dicho que puede empezar a trasladarse sin mí, pero está esperando a que yo vuelva para hacerlo juntos y mover también a todos los animales", explicó la actriz en declaraciones al programa Access Hollywood.

