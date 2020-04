Cindy Crawford paraliza la venta de una de sus casas en Malibú por 'culpa' del coronavirus

Rande Gerber (57 años) y Cindy Crawford (54) no han podido cerrar la venta que tenían prevista para una de sus mansiones de Malibú, California. Como informa el portal de noticias TMZ, la pareja ha decidido echar para atrás este trato ante la crisis sanitaria que está viviendo el mundo por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Y es que, los compradores de esta lujosa vivienda eran una pareja de europeos que se habían hecho con la casa por 6,5 millones de dólares. Ante la imposibilidad de viajar a Estados Unidos por las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano, los compradores se han puesto en contacto con la top model y su marido para echar para atrás este trato, ya que no era el mejor momento para llevarlo a cabo.

La pareja decidió dar marcha atrás a esta venta y devolverles de forma íntegra el depósito que les habían entregado. Una decisión que tomaron de mutuo acuerdo porque para Cindy y Rande "estamos todos juntos en esto", según detalla el citado portal de noticias. Rande y Cindy llevaban tiempo intentando vender una de las casas que poseen en Malibú, no en la que viven, sino en una propiedad cercana que han tenido durante años. Para ello, llegaron a cerrar un trato con la citada pareja europea y estaban dispuestos a vender por un buen precio.

Sea como fuere, el matrimonio ha actuado con la responsabilidad que se requiere en estos tiempos tan complicados. Cabe recordar que esta no es la primera propiedad en Malibú de la que ambos se deshacen. En 2018 lograron vender otra mansión de que disponía. Entonces, la modelo y su marido primero pidieron por ella 52 millones de euros, pero finalmente la vendieron por 39 millones, un precio algo inferior al inicial. La casa contaba con 488 metros cuadrados divididos en cuatro dormitorios, seis baños, pista de tenis y piscina. Se trataba de la vivienda habitual de los Gerber-Crawford, un matrimonio que en 2018 celebró su veinte aniversario de casados. En esta casa, es donde la modelo y el empresario criaron a sus dos hijos, Presley y Kaia.

En 2019 se publicaba que Cindy se compraba una impresionante mansión situada en La Quinta, una de las urbanizaciones más caras y exclusivas del valle de Coachella (California). La espectacular mansión posee un interiorismo cómodo y sencillo, que se ajusta muy bien al estilo de la supermodelo. Con vistas panorámicas de las montañas y 557 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta, supuso una buena operación inmobiliaria para la pareja, ya que pagaron por ella 4.800.000 euros, cerca de un millón de euros menos de lo que pedía su anterior propietario.

Hace un año, la modelo hablaba de sus hijos, a los que pedía perdía perdón por haber crecido en una familia famosa. Pese a la complejidad de la fama, aseguraba Cindy que su hija Kaia está luchando para dedicarse al mundo de la moda. También, abordaba cómo sus hijos se relacionan con las redes sociales: "Crecieron con ello. Son nativos digitales. Es como su lengua materna. Yo no crecí con mis amigos en Snapchat. Yo no entiendo esa herramienta, pero para ella es algo natural y no le intimida como a mí".

El hijo de Crawford, Presley también se dedica al mundo de la moda. "Criar a tus hijos siempre es duro", admitía. "En cada fase de sus vidas quieres enseñarles cosas. Muchas veces no te escuchan, pero sí que ven lo que haces y eso me parece clave. Si tratas a la gente con respeto y con buenas maneras, ellos también lo hacen automáticamente", señalaba. "He tratado de educarlos predicando con el ejemplo. Eso no quiere decir que sean ángeles. Entienden que crecer en una familia famosa les ha añadido mucha presión, además en la era digital. A veces les pido perdón, porque yo con 20 años solo pensaba en mí misma y no pensaba en cómo mis acciones afectarían a mis hijos", aseguraba. "Con suerte esperas que aprendan cómo lo has gestionado tú, pero ellos tienen que emprender su propio camino", apostillaba.

El 29 de mayo de 1998 en una playa de las Bahamas, Cindy Crawford volvía a casarse, tras un matrimonio frustrado con el actor Richard Gere (70). La modelo y el empresario Rande Gerber se daban el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima. Desde entonces, la pareja se ha convertido en un tándem indestructible que disfrutan de acudir juntos y demostrar su complicidad allá donde van. De hecho, sus perfiles de Instagram se han convertido en todo un símbolo de su amor. Tanto Cindy Crawford como Rande Gerber no han dudado en recoger imágenes representativas de su relación, sino también con mensajes mutuos muy emotivos.

