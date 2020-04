Muere Alfonso González, el padre de Fonsi Nieto: nuevo golpe para la familia en 10 días

Fonsi Nieto (41 años) ha tenido que hacer frente a otra dura pérdida en su familia en un tramo de 10 días. El padre del expiloto ha fallecido este martes 7 de abril, como ha confirmado en su perfil de Instagram su nuera, Marta Castro. La mujer del Dj ha sido la primera en dar esta triste noticia en redes sociales. La empresaria ha subido una foto de la pareja durante su último viaje a Japón donde dejaba claro que ahora más que nunca iba a estar al lado de su marido.

"¡Ahora más que nunca, y para siempre ya lo sabes! Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros", ha escrito Marta en una publicación, que se ha llenado rápidamente de mensajes de duelo y apoyo. De momento, Fonsi no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Según ha podido conocer JALEOS en primicia por fuentes cercanas a la familia Nieto, la causa de la muerte se ha debido a una hemorragia intestinal. Sea como fuere, Fonsi se enfrenta a su segunda despedida después de tener que decir adiós a su abuela Teresa Roldán. La madre de su tío Ángel Nieto y de su madre fallecía hace unos días a los 102 años, una pérdida en la que Fonsi quiso rendirle un homenaje público en Instagram.

"BUEN VIAJE, ABUELA. Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí… Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera", comenzaba su texto Fonsi. "Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacía por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti. ¡No puedo expresar con palabras lo que siento!", añadía.

"Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje... QUIERO DECIR QUE MI ABUELA TERESA TENÍA 2 COJONES y por fin te vas a reunir con el abuelo Ángel y tu hijo Angelito... SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES".

Minutos más tarde, el Dj añadía en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo en el que Teresa pasea con su hijo Ángel Nieto durante una entrevista que le hicieron en TVE en un programa que rendía homenaje al campeón de motociclismo español. La emoción ha embargado a Fonsi con el siguiente texto: "SE ME ROMPE EL CORAZÓN CON ESTE VÍDEO. Hasta siempre, abuela. Buen viaje, ya puedes estar en el cielo con abuelo y tío Angelito".

