El abogado de Javier Sánchez revela en qué punto está el juicio de paternidad de Julio Iglesias

Aunque lleva años luchando por que se le reconozca como hijo de Julio Iglesias (76 años), Javier Sánchez Santos (42) tendrá que esperar para que resuelva el recurso presentado por el cantante, que fue declarado legalmente como su padre por un Juzgado de Instrucción de Valencia. La fecha para la resolución estaba programa para el 22 de abril, cuando tres magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia debían expresar su decisión con respecto al recurso.

Sin embargo, igual que muchos otros juicios, este también se ha paralizado ante la grave crisis de la COVID-19. El abogado de Javier, Fernando Osuna, explica los motivos y en que punto se encuentra la batalla judicial.

"El caso de la paternidad del cantante Julio Iglesias va a sufrir un pequeño retraso debido a que no hay notificaciones. Es decir, que los funcionarios no van a trabajar salvo en los casos que haya penas privativas de libertad y detenciones, y también en los casos que haya violencia contra la mujer", comienza explicando el letrado, en referencia a la crisis nacional por culpa del coronavirus.

Javier Santos junto a su madre Edite a la llegada de los juzgados en 2019. Gtres

Osuna, no obstante, defiende que la resolución se podría celebrar de forma telemática: "Los magistrados se pueden reunir a distancia por teletrabajo para debatir y discutir esa sentencia, que ya se ha ganado y le ha concedido la condición de hijo a Javier Sánchez Santos frente a Julio Iglesias. Esa discusión se puede tener a través de los tres magistrados que van a componer esa sección de la Audiencia Provincial de Valencia para resolver este asunto", comenta.

Pero el verdadero problema y el motivo del aplazamiento es otro: "Aunque se tenga esa resolución o esa deliberación, esa sentencia de apelación no se puede notificar a las partes. Las partes como se saben son el propio Julio Iglesias, su hijo Javier Sánchez Santos y el Ministerio Fiscal. Por esa cuestión, casi seguro que el caso este se aplace o se prolongue un par de meses más", declara convencido, aunque sin perder la esperanza.

"Nosotros calculamos que, si va todo dentro de la normalidad, la sentencia definitiva pudiera estar alrededor del 15 al 22 de junio", asegura el abogado, que ha revelado cómo se encuentra Javier Sánchez ante esta nueva fase: "Mi cliente está tranquilo y deseando que pase todo esto y salga la sentencia ya definitiva. Él está optimista y cree que va a mantenerse esa sentencia y que la Audiencia Provincial le va a dar la razón de nuevo, al igual que le dio la razón el Juez de Primera Estancia de Valencia".

El abogado Fernando Osuna en una imagen de archivo. Gtres

El letrado entiende que no hay causa juzgada, es decir, el juicio que se celebró hace cerca de cuarenta años fue un juicio en el que él no intervino porque era pequeño. "Intervino su madre con buena fe y con buen criterio, pero él no tuvo esa posibilidad porque era pequeño y no tuvo la oportunidad de defenderse y reclamar su condición como hijo".

"Sería injusto que ya una vez que haya cumplido la mayoría de edad, que ya pasó hace unos años, no tenga Javier la oportunidad de reclamar con sus propios argumentos esa condición de hijo de Julio Iglesias", añade. Una vez más, Osuna reitera los indicios que atribuyen al cantante la paternidad de Javier Sánchez: "Hay que tener presente que Javier nació justo a los nueve meses de haber tenido esos encuentros durante una semana en Gerona en la que tuvieron relación Julio Iglesias y su madre", explica.

Además, pone sobre las mesa otras pruebas que demostrarían con certeza que Javier es hijo del famoso cantante: "Independientemente de esa cuestión, hay otras muchas pruebas. El mismo Julio Iglesias en su defensa a la demanda admite que estuvieron juntos durante esa semana. También hay muchos testigos de esos días que estuvieron juntos y muchísimas otras pruebas. Y la prueba mejor, y la más importante, la negativa de Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN", defiende.

"Eso tiene una lectura en los tribunales y le dan la interpretación de no querer colaborar con la justicia porque entienden los tribunales que si el padre, en este caso Julio Iglesias, se hace la prueba de ADN va a dar que sí al 99%".

Aunque la resolución se vaya a retrasar, Osuna está convencido de que cuando lo haga será de nuevo favorable para Javier: "Es una salida que tiene y creen que le van a dar la razón y es todo lo contrario. Los tribunales y la normativa castigan mucho esta ocultación, y la negativa de no dar la cara y de no someterse a las pruebas de ADN. Todo eso, pues lleva necesariamente a que la sentencia sea nuevamente favorable a Javier Sánchez Santos", concluye.

