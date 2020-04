Zacarías Fievet, el joven pastor que acompaña a los famosos 'Entre ovejas' y ama la fotografía

Televisión Española estrenaba el pasado viernes un nuevo formato que ya triunfa en Francia y Alemania. Se trata de Entre ovejas, el programa en el que varios famosos descubrirán los secretos del mundo rural acompañando a un pastor trashumante en su ruta por las montañas.

Entre las buenas críticas que el espacio ha recibido en su primer episodio, hay una persona que ha acaparado gran parte de esos comentarios: Zacarías Fievet, el joven pastor al que la productora ha escogido para protagonizar este novedoso programa.

Él mismo se presentaba al comienzo de la emisión: "Me llamo Zacarías Fievet y tengo 23 años. Nací y me crié en un pequeño pueblo del Pirineo. Soy pastor de alta montaña y desde muy pequeño he vivido entre ovejas", relata antes de conocer a sus dos primeras invitadas, Mariló Montero (54) y Melani Olivares (47). "Mientras pastoreo, me encanta hacer fotografías para mostrar este oficio en peligro de extinción. Ahora voy a hacer la trashumancia con unos ayudantes muy especiales", concluye en su introducción.

Mariló Montero y Melani Olivares han acompañado a Zacarías en 'Entre ovejas'. RTVE

Este nuevo rostro de TVE nació en la pequeña localidad oscense de Plan, que cuenta con poco más de 280 habitantes censados. Es el menor de seis hermanos, tres chicos y tres chicas, de los cuales cuatro se dedican al pastoreo. "Mi hermano está en las pistas de esquí de Cerler, mi hermana en Los Alpes y tengo otro hermano en Gistaín", comentaba en 2018 en una entrevista para Heraldo de Aragón.

Sus padres, de origen francés, son dos grandes amantes de la naturaleza que se formaron durante su juventud para conocer el sector ganadero e iniciaron a Zacarías y a sus hermanos en el mundo de la trashumancia: "Mis padres han sido pastores toda su vida y cuando éramos pequeños nos teníamos que subir con ellos a la montaña", explica al citado medio. Esa aventura llevó a la familia Fievet hasta el Valle de Benasque, donde Zacarías y sus familiares llegaron a convivir en una tienda de campaña.

Zacarías es pastor de alta montaña y fotógrafo. Redes sociales

A pesar de haber crecido en un entorno totalmente rural, los espectadores han destacado el carisma y la facilidad de Zacarías para relacionarse con un medio, a priori, totalmente nuevo para él. De hecho, durante el programa reconocía no saber quién era Mariló Montero.

Sin embargo, este pastor no está tan desconectado del mundo 'real' como pudiera parecer. Tal y como relata en Entre ovejas, es un apasionado de la fotografía y ha encontrado en las nuevas tecnologías un gran aliado para divulgar sus trabajos.

Zacarías tiene un perfil en Instagram donde comparte las instantáneas que va captando a lo largo de su recorrido, acompañándolas de profundas reflexiones: "Veo lo pequeño e insignificante que parezco desde aquí, en este lugar y en este momento. No somos tan importantes como nos creemos, no somos una gran perdida en caso de muerte, no somos nada significativos", escribe en una de las publicaciones.

La frase que ha escogido para su descripción en esta red social también llama la atención: "Je garde le sourire" (Sigo sonriendo), es el título de una canción de Black M, rapero francés de origen guineano, que Fievet ha escogido como lema, alejándose una vez más del prototipo de ciudadano rural aislado de las tendencias 'urbanitas' y modernas.

Su presencia en el mundo digital va más allá de las redes sociales: Zacarías tiene su propia página web, donde expone algunas de sus fotografías a la vez que relata los secretos de su trabajo en las montañas. "Es la mejor manera que he encontrado para compartir con todos vosotros mi oficio, pastor de alta montaña", explica a los visitantes en un texto introductorio.

Ver esta publicación en Instagram Mientras una onda se forma en el agua, vuestra relación a solas fragua. Una publicación compartida de zacariasfm (@zacariasfm) el 31 Mar, 2020 a las 10:34 PDT

De esta segunda gran pasión, la fotografía, le han venido otras oportunidades profesionales, como tener el privilegio de exponer sus imágenes en varias localidades de su región natal. Bajo el título 'Tras los ojos del pastor', la muestra invita al público a "contemplar la naturaleza de una manera más pausada, más relajada, más atenta" con un objetivo claro: "Enseñaros nuestra manera de vivir, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Enseñaros la armonía que existe entre los animales y la montaña, enseñaros a respetarlos, a admirarlos, a cuidarlos y a amarlos".

[Más información: Lluvia de críticas a Mariló Montero por sus palabras machistas en 'Entre ovejas']