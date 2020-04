La única entrevista de Lilith Verstrynge: de su acento inglés a por qué no la toman en serio en su trabajo

El nombre de Lilith Verstrynge (27 años) era desconocido para la gran mayoría de españoles hasta hace apenas un mes. A finales de febrero Pablo Iglesias (41) le otorgó el cargo de asesora de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y eso la ha colocado no solo como mano derecha del líder de Unidas Podemos, sino también en una posición más notoria de cara a la sociedad. Sin embargo, ella prefiere ser discreta.

Siempre se ha sabido mantener en una postura casi anónima a pesar de que es hija de Jorge Verstrynge, padre ideológico del partido morado. Aunque no solo sus genes tienen peso en el panorama más mediático, su trayectoria profesional también es muy destacada en el sector de los poderes institucionales. Pese a su corta edad se maneja a la perfección bajo la presión de los gobiernos, porque ya de adolescente ha sido testigo del nacimiento del proyecto de Podemos desde el salón de su casa cuando su padre se reunía con Pablo Iglesias, quien ahora es su jefe y amigo desde hace años.

De hecho, al actual vicepresidente del Gobierno le realizó una entrevista en diciembre de 2018 para el medio francés Le Vent Se Levé, en el que colabora con artículos de vertiente política. Lilith siempre ha buscado reivindicarse desde la profesionalidad pero sin exponerse, no se ha querido mostrar ante las cámaras y se ha centrado en llevar a cabo su labor en la sombra aunque con grandes resultados en su lucha por el feminismo y la libertad.

Entrevista a Lilith Verstrynge sobre feminismo en el Parlamento Europeo

Sin embargo, aprovechando el 8 de marzo de hace dos años, la joven hizo una excepción y se presentó ante un medio de comunicación. Un portal de información portugués se desplazó al Parlamento Europeo, donde Lilith y dos compañeras activistas, Jeanne Ponte y Milena Horn, se presentaron como fundadoras del movimiento MeToo dentro de la gran institución de Bruselas.

Desde 2015 Verstrynge está ligada a Unidas Podemos por lo que durante esta entrevista no dudó en reivindicar los valores en los que se asentó el partido que regenta. Sus carreras en Historia, Estudios Europeos y Relaciones Internacionales y también en Ciencias Políticas le han servido para tener claras sus convicciones y así lo demostró durante la única entrevista emitida en vídeo en la que ha participado.

Lilith, en su etapa de estudiante en Madrid antes de entrar en Podemos.

A pesar de que la joven domina el idioma portugués, tanto la presentadora como las entrevistadas se dirigieron en inglés. Quizá por la faceta internacional el Parlamento Europeo o en un gesto de cortesía hacia sus compañeras, ya que Lilith se maneja además de en esas dos lenguas, también en francés, alemán y, por supuesto, español, y se ha iniciado con éxito en el aprendizaje del árabe.

Ya con solo ver el vídeo se puede apreciar la timidez o el discreto puesto que quiere tomar la asesora de Iglesias en sus intervenciones, aunque siempre que habla lo hace con seguridad y dejando claro su mensaje. En esta ocasión la temática feminista y contra el abuso machista hace que Lilith denuncie la importancia de aportar soluciones por parte de instituciones políticas y gestores tan poderosos como el Parlamento Europeo en el que se encuentran. "Sabemos que aquí hay dinero y fondos como para luchar contra el abuso sexual y las tendencias machistas, y es lo que se debería hacer", es la primera frase que decide pronunciar la joven.

Además, durante su charla tanto ella como sus compañeras le exponen a la entrevistadora que no resulta fácil hacerse ver en ese lugar ya que "si no eres hombre y no vas con un traje bueno, no te toman en serio". "A nosotras nos ven jóvenes y vestidas cómodas, sin etiquetas, y resultas invisible aquí", cuentan.

A pesar de ser una breve entrevista, en ella Lilith se muestra segura de su postura y del proyecto que están llevando a cabo, lo que prueba su conciencia por la causa. Y gracias a sus palabras también se ha podido comprobar la fluidez de su inglés pero también cómo no ha perdido el acento español a pesar de su buen empleo del idioma anglosajón. Es algo que ocurre a muchos políglotas y viajeros, que con tanto dominio de lenguas hace que no tomen el acento local de ningún lugar en concreto.

Lilith, durante su intervención en la entrevista.

No parece casualidad el hecho de que solo exista una prueba vídeo-documental de la joven. Verstrynge a sus solo 27 años de edad ha querido formarse lo máximo posible este tiempo atrás y no tomar ninguna posición destacada -al menos de cara a la galería- hasta hacerse con una trayectoria sólida. Sin embargo, parece que su discreta faceta irá menguando poco a poco y su nombre tomará peso e imagen en cuestión de tiempo, algo normal debido a su nuevo cargo como asesora de Pablo Iglesias.

