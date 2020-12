Las confesiones de Yulia Demoss: de los secretos de 'First Dates' a su peor noche con un concursante

Yulia Demoss (32 años) se cuela todos los días en los hogares españoles gracias a su trabajo en First Dates. Es una de sus míticas camareras y hoy sería impensable entender el programa, presentado por Carlos Sobera (60), sin ella y los demás bármanes. Demoss disfruta de lo que hace; se nota que le apasiona la televisión, y que está dispuesta a exprimir este buen momento profesional por el que atraviesa.

No descarta nada en el mundo audiovisual, "siempre que sea enriquecedor a nivel emocional e intelectual", pero sueña con hacer teatro y un thriller psicológico. Sabe que no puede quejarse del momento que vive. No está enamorada porque no tiene tiempo, y tampoco ha llegado a su vida ese hombre que la enamore e ilusione. No tiene prisa por encontrarlo. En conversación con JALEOS, desvela cómo son las intensas grabaciones de First Dates y cómo es Carlos Sobera entre bambalinas.

¿En qué momento llega a España y cuáles eran sus expectativas?

Llegué a Madrid hace 10 años. Antes ya había pasado algunas vacaciones en España para practicar el idioma, ya que lo estudiaba en la universidad en Moscú como segunda lengua extranjera. Como me gustaban las costumbres de España y su gente, decidí seguir con mi formación académica e interpretativa en Madrid. Sabía que no iba a ser ni fácil ni rápido, pero aun así tenía muchas ganas de vivir esta experiencia.

¿Cómo llegó a 'First Dates'? ¿Cómo fue el proceso?

Por un casting que organizó la productora. Fue muy divertido, me hicieron varias pruebas, no sólo interpretativas sino también lingüísticas, como, por ejemplo, hablar en diferentes idiomas (hablo cinco) a unos comensales imaginarios.

Además de actriz y de su trabajo en Cuatro, ¿le gusta la televisión? ¿Le gustaría participar en algún 'reality' como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'?

A mí lo que más me apasiona es contar historias, independientemente del formato. Lo hago hasta en mi propia cuenta de Instagram. Quizás, si hablamos de televisión, me llaman más la atención los programas o concursos de talentos y de viajes. Aún así, no cierro las puertas a ninguna otra experiencia siempre que sea enriquecedora a nivel emocional e intelectual.

¿Cómo es trabajar con Carlos Sobera?

Es maravilloso y todo un placer y un honor trabajar con una persona tan comunicativa y con tantísima experiencia en televisión como Carlos. Él es muy cariñoso y nos hace el trabajo muy fácil y divertido.

¿Alguna vez pensó que se vería buscando el amor en el programa? ¿Cómo surgió aquello?

Sí, hace 3 años me puse en el lugar de todos nuestros invitados y tuve una cita. Mis compañeros hicieron un trabajo maravilloso, y el chico y yo coincidimos en casi todo. Aún así no resultó ser el hombre de mi vida y aquí me tenéis, todavía libre como un taxi en el campo amoroso.

¿Algún concursante le ha propuesto una cita o quedar fuera del programa?

Así es.

¿Cuál ha sido el concursante que más le ha llamado la atención? ¿Con cuál lo ha pasado realmente mal?

En todo este tiempo hemos tenido más de 5.000 invitados y, por supuesto, llaman más la atención las personas que son totalmente distintas a ti, sobre todo en lo que se refiere al aspecto físico. Creo recordar que sólo con uno lo pasé realmente mal, y no sólo yo, sino también mis compañeros, porque el chico desde el momento que entró por la puerta nos empezó a faltar el respeto.

Como actriz, ¿con quién le gustaría trabajar y cuál sería el proyecto que sueña con rodar?

El thriller psicológico es un género que me llama mucho la atención y sería mi sueño participar en un proyecto de este tipo. Y en cuanto a lo de con quién trabajar, hay demasiada gente que admiro, ya sean directores, actores o actrices.

A nivel sentimental, ¿está enamorada? ¿Qué requisitos debe tener el hombre que le conquiste?

Ahora mismo no, porque estoy muy enfocada en el trabajo. Pero si me preguntas cómo debe ser el chico, te diría que me atraen los hombres divertidos, despiertos e intelectualmente inquietos y que busquen la forma de sorprenderme. Como a mí me gusta mucho viajar, es indispensable que le guste descubrir nuevas culturas y nuevos lugares. Físicamente no tengo un prototipo establecido, pero sí me gustan los chicos más altos que yo (mido 170 centímetros).

¿Le gustaría hacer teatro? ¿Qué tipo de función?

Me encantaría. Me gusta mucho, y siempre que puedo voy al teatro. No descarto cualquier tipo de función, ya sea una clásica, una comedia o de cualquier otro tipo siempre que el personaje sea interesante.

¿Su familia vive en Rusia o se mudaron a España con usted?

Toda mi familia vive en Rusia, así que aquí en España sólo estoy rodeada de la familia que elijo yo, es decir, de mis amigos.

¿Qué piensa su familia de su popularidad en España?

Creo que no lo asimilan mucho porque no lo viven de cerca. Tendré que participar en algún proyecto que llegue hasta la madre patria para que también en mi familia puedan presumir de hija.

¿Cómo es una grabación en 'First Dates'? ¿Cuántas horas de media?

Grabamos cinco días a la semana, una media de ocho horas diarias.

¿Cuáles son las medidas antiCovid que toma el programa para con ustedes y los concursantes?

No sólo en el programa, sino en todas las producciones en las que he trabajado después del confinamiento ha habido un control exhaustivo de las medidas de seguridad, y se han cumplido todos los protocolos antiCovid.

¿Cómo se ve en un futuro a nivel profesional y personal?

En lo personal, quiero seguir siendo fiel a mis valores y principios, y ser feliz conmigo misma. Y lo que se refiere a la vida profesional, mis grandes pasiones dentro del mundo artístico siempre han sido la interpretación y la música, así que siempre seguiré abierta a este tipo de oportunidades. Ahora mismo estamos trabajando en un nuevo proyecto que no os puedo desvelar de momento, así que tendréis que estar atentos si queréis descubrirlo.

