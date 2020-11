La nueva vida de Yulia Demoss, la camarera rusa de 'First Dates', lejos del programa de Cuatro

Yulia Demoss (32 años) se hizo conocida en la pequeña pantalla gracias a su trabajo en el programa de Cuatro, First Dates. Desde que el espacio se estrenó en abril de 2016, el rostro de Demoss, junto al de sus compañeros y Carlos Sobera (60), se ha 'colado' cada noche en los hogares españoles. Además, en 2017, cuando se cumplieron 500 veladas románticas, Yulia se atrevió a probar suerte al otro lado: colgó el mandil por una noche para aventurarse en el amor con una cita a ciegas. Pero, ¿cómo es la vida de Yulia fuera del plató de rodaje del programa?

Este año está siendo muy importante para ella a nivel profesional. Actriz como es, además de barman, Yulia comenzó a rodar el pasado mes de junio la serie de televisión Ana Tramel, que se emitirá en TVE. Se trata de su proyecto más ilusionante lejos del programa de televisión. La propia Demoss presume en sus redes sociales de las jornadas de rodaje. En esta producción, la camarera de Sobera comparte cartel con intérpretes de la talla de Maribel Verdú (50). "Faaam!! Os cuento que desde hace unos meses estoy formando parte de esta maravillosa aventura llamada Ana Tramel, la serie", ha posteado recientemente.

"Basada en la novela Ana, de Roberto Santiago, se trata de un thriller de investigación judicial en el que la protagonista (Maribel Verdú), una brillante abogada junto a su equipo, se enfrentará a una gran corporación de industrias del juego. ¿Venceremos a los malos?", termina de escribir Demoss en su red. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Yulia prueba suerte en el mundo de la interpretación. Uno de sus primeros y más curiosos trabajos en España como actriz fue en el programa Cuarto Milenio.

Así lo explicaba entonces Yulia, muy orgullosa: "En una recreación hice de princesa noruega que se casó con un español y murió en extrañas circunstancias. Mi madre me regañó porque era un poco macabro, que aparecía muerta en una tumba. La verdad es que no veo mucho el programa porque no llego a creer en las energías oscuras". Yulia nació en Moscú. En su país natal estudió Publicidad y Relaciones Públicas y además compaginaba trabajos de actriz y modelo con el puesto de vocalista en un grupo de música pop. "Siempre hay que tener un plan B", aseguraba en 2016 para Diez Minutos.

Habla cuatro idiomas. Yulia aprendió español mientras se sacaba la carrera: "Como soy mitad rusa, mitad ucraniana, hablo esos dos idiomas, además de inglés". En la entrevista con el citado semanario explicó, además, cómo la seleccionaron para First Dates: "Me hicieron varias pruebas muy graciosas en las que a la vez tenía que servir la comida, coquetear y hablar en diferentes idiomas, todo para ver cómo reaccionaba antes determinadas situaciones. Al cabo de un mes me llamaron para comunicarme que estaba dentro".

Y añadió: "Conocía a Sobera de verle por la televisión, porque cuando yo llegué a España estaba presentado ¿Quién quiere ser millonario? Ahora mismo estoy muy sorprendida en positivo porque es una persona muy cálida con nosotros, nos abraza y nos da besos y estoy aprendiendo un montón de él". A día de hoy, continúa manteniendo una buena relación con todos sus compañeros de programa: "Justo hace un rato comentaba con Lidia y Matías el buen rollo cuanto nos ayudamos entre todos en el trabajo. Todos los viernes salimos a tomar algo".

En lo que concierne al amor, Demoss se confiesa "bastante enamoradiza". No ha dudado en echar mano de las aplicaciones para ligar: "Sí he quedado a través de aplicaciones de móvil. Antes de quedar con esa persona me fijo en muchas cosas: las fotos que ha colgado, cómo escribe, si tiene faltas de ortografía". Si le dan a elegir entre la televisión española y la rusa, lo tiene claro: "La televisión rusa es mucho más fría. Si comparo por ejemplo los talk shows, en España existe mucha más libertad, se dicen más palabrotas… Allí eso no se puede hacer, hay mucho más respeto. Eso sí, también hay más ofertas educativas".

