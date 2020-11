Quién es Macarena Hoffman, la modelo y actriz que ha enamorado al barman Matías Roure

El barman más famoso de la televisión, Matías Roure (37 años), está de nuevo enamorado tras su ruptura con Lidia Torrent (27) en junio de 2019. Ambos, compañeros en el programa de Cuatro First Dates, decidieron tomar caminos separados, pero mantienen una buena relación amistosa, tal y como se puede comprobar no solo en el dating show, sino también en sus redes sociales.

De hecho, el argentino sigue manteniendo en Instagram todas y cada una de las fotos que compartió con Torrent. El tiempo pasa y nuevos amores terminan llegando. Él no había sido relacionado con ninguna mujer hasta el momento. El argentino vuelve a estar ilusionado. La 'culpable' no es otra que Macarena Hoffman. Ambos llevan meses de relación y no ocultan su felicidad en sus respectivas redes sociales, donde postean mensajes amorosos y cuelgan imágenes de ambos felices y excelsos. Ahora bien, ¿quién es Macarena Hoffman?

Ella es modelo de profesión y, tal y como se define en su perfil, es también "actriz, cantante, DJ, amante y mucho más". Natural de Albacete, Macarena cursó Publicidad y Relaciones públicas en Madrid. Tras sus estudios, pronto se dio cuenta de que lo suyo, su vocación auténtica, también pasaba por el modelaje.

Desfiló por varias pasarelas en diferentes países, París, Milán, Estambul o México. En esos lugares estuvo viviendo cerca de un lustro, mientras se subía a pasarelas internacionales, donde coincidió con la también maniquí Adriana Lima (39). Trotamundos, Hoffman siempre ha luchado por lo que le gusta. Es una mujer inquieta a la que le gusta probar experiencias nuevas.

Como, por ejemplo, el mundo de la interpretación. Tiene más de 52.000 seguidores y, como polifacética que es, estudió también interpretación con Fernando Piernas, y ya cuenta con un currículo bastante potente: ha trabajado para el director Gustavo Loza y junto a Karla Souza, protagonista de Cómo defender a un asesino.

Además, ha participado en capítulos de Galerías Velvet, y también la música ha sido uno de sus más importantes pasatiempos. Ha ejercido como Dj en diferentes eventos, sobre todo relacionados con la moda. De su historia de amor con Matías Roure da poca cuenta en sus redes sociales, si bien de vez en cuando desliza algún mensaje cargado de amor, como este: "Con él es imposible hacerse una foto. Siempre me está haciendo reír hasta ahogarme. Y así, 24/7. Bendita imposibilidad".

Matías y Lidia, amor y mudanza

Lidia Torrent y Matías Roure durante la 19 edición de los premios Iris de la Academia de la Televisión. Gtres

El argentino fue el encargado de confirmar, en junio de 2019, la ruptura con su compañera de trabajo en First Dates, Lidia Torrent, a través de su cuenta oficial de Instagram. "Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent Anka. Gracias. Sé feliz", publicó junto a una ilustración en la que reza un extracto del poema El camino. "Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último", concluyó.

Por su parte, la hija de la presentadora Elsa Anka (54) no se pronunció abiertamente sobre su ruptura, pero sí publicó algunos mensajes reveladores en sus redes sociales. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar" o "Te quema el ego, no el desamor", fueron algunas de las frases que posteó.

Lidia y Matías se conocieron en el famoso programa de citas de Cuatro donde ella ejerce de camarera del restaurante y él es el encargado de preparar los cócteles y las bebidas de los participantes. Matías llegó a España hace 12 años procedente de Argentina. Es entrenador personal y habla inglés y portugués además de castellano. Entre sus aficiones se encuentran los viajes de los que deja innumerables recuerdos en forma de fotografía en sus perfiles sociales.

Dos imágenes de la fachada del bloque en el que vive el argentino desde junio de 2019. EL ESPAÑOL

Días después de hacerse pública la ruptura, JALEOS se hizo eco de la mudanza que realizó Matías Roure. El barman alquiló un modesto piso en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas, según ha podido averiguar este medio. Se trata de una zona residencial, muy tranquila, con una oferta limitada de comercios y bares, pero muy buen comunicada a través de la parada de metro Congosto (L1) y varias líneas de autobuses (142, 103).

El inmueble que alquiló entonces Matías consta de un dormitorio, salón muy luminoso, cocina equipada completamente y cuarto de baño. Tiene alrededor de 50 metros cuadrados y la urbanización en la que se encuentra dispone de gimnasio y una zona infantil. El precio del alquiler está en torno a los 800 o 900 euros, incluyendo trastero y plaza de garaje. Algunos de los pisos también cuentan con terraza, pero no es el caso del inmueble del argentino, que está orientado hacia el patio interno y las zonas comunes del bloque. Hasta donde pudo conocer este periódico, Matías Roure vivía solo en el apartamento. Ahora, puede que lo comparta con su nueva ilusión, Macarena Hoffman.

