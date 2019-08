El notable cambio de actitud entre Lidia y Matías en 'First dates' tras su ruptura

Fue a mediados de junio de este año cuando saltó la noticia de la ruptura sentimental de Lidia Torrent (23 años) y Matías Roure (36) , barman y camarera del programa First Dates de Cuatro. El programa de citas a ciega de la segunda cadena de Mediaset España los 'presentó' y entre ellos surgió el amor. Y esa química y sintonía se notaba en cada programa, traspasaba la pantalla. No obstante, de aquellos besos, bailes y escenas conjuntas nada queda; hoy solo trabajan juntos y su comunicación es más bien escasa.

Nada quedan de aquellos arrumacos y en estos meses de ruptura han sido varios los momentos tensos que se han vivido en el programa en relación a su desafortunado amor. Precisamente, el último fue el pasado miércoles cuando un comensal le preguntó a Lidia por su soltería: "Y tú estás soltera desde hace poco, ¿no?". En ese momento, Torrent -con Matías tras la barra- sale del atolladero riendo y yéndose a por la cita del comensal ante la sonrisa "nerviosa", según las redes, de Matías.

¡Tierra trágame!: Un comensal de ‘First Dates’ le pregunta a Lidia Torrent por su reciente ruptura https://t.co/cDYEduUERg pic.twitter.com/N3b1IEN0W5 — Otro Mundo (@OtroMundoMD) August 28, 2019

No cabe duda de que ambos están demostrando ser unos profesionales en cada grabación, pues cumplen con su trabajo a la perfección. Sin embargo, a los seguidores más fieles del programa no se les escapa que solo queda cordialidad e incomodidad por momentos. De hecho, si bien antes el espacio se 'explayaba' en escenas en las que ambos se intercambian comentarios y miradas amorosas, en la actualidad da la sensación de que se 'evita' esos momentos.

Ruptura confirmada y nueva ilusión

La triste ruptura la confirmó el propio Roure en su cuenta oficial de Instagram. "Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita, Lidia Torrent Anka. Gracias. Sé feliz", publicaba el joven junto a una ilustración en la que rezaba un extracto del poema El camino. "Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último", concluía su publicación.

Si bien es cierto, Lidia Torrent, hija de la presentadora Elsa Anka, llevaba desde el pasado mes de enero sin compartir una foto junto a quien fuera su pareja y también compañero de trabajo. Semanas antes de la ruptura, Torrent ha dejado caer entre su nutrido grupo de 155.000 followers que no estaba atravesando por su mejor momento. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar", escribía la joven. El pasado julio fue cuando se confirmó la nueva ilusión de Lidia, el futbolista Jaime Astrain (31). Para Torrent, Matías es historia. O mejor, únicamente su compañero de trabajo.

