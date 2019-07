Primeras palabras de Lidia Torrent sobre su relación con Jaime Astraín: “Estoy superbién"

Lidia Torrent, camarera de First Dates.

El próximo 16 de agosto, Lidia Torrent cumplirá 25 años. De momento está preparando su lista de invitados, sonríe cuando se le pide si entre ellos está Jaime Astrain (31), el exfutbolista y modelo con el que se rumorea que mantiene una relación, y lo que sí es seguro es que lo celebrará en Barcelona. A partir de ahí, todo son incógnitas. Tiene dos semanas de vacaciones en agosto y aún tiene que elegir el destino, no quiere decir con quién irá acompañada y quiere disfrutar del momento.

La popular camarera de First Dates parece que ha superado su ruptura con Matías Roure (36), el camarero del programa, después de tres años de relación. Coincidiendo con la semana del Día Internacional del Perro, Lidia acudió con su mascota, un bulldog francés de 5 años llamada Nina, para presentar el evento Un Dogmingo (original juego de palabras ya que perro es dog en inglés) en el museo, organizado por Social Animals App y CUNIPIC, en el que el domingo 21 de julio todos los que quieran podrán disfrutar de sus animales en el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM).

Cuando llega a casa de su madre en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) tras grabar en Madrid el recibimiento de Nina debe ser indescriptible.

Me recibe como si fuera Papá Noel, como si tuviera quinientos regalos para ella. A veces tengo la sensación de que me va a olvidar porque paso mucho tiempo fuera. Siempre me mira con el mismo amor. Tenerla al lado es especial. Sentir su calorcito cuando estás sola, sentirla respirar… es que es un acompañante real.

Lidia Torrent con su mascota Nina. Luis Fernando Romo

¿Qué mensaje daría a aquellas personas que disfrutan maltratando a los animales?

Me parece una aberración y una crueldad. El concepto disfrute me cuesta asimilarlo en este entorno. Uno ha de ser consecuente porque una mascota lo es durante todo el año. Se la tiene que cuidar, amar y respetar.

Y cuando está sola, ¿lo nota? Porque entre un amor y otro amor…

Nina es demasiado inocentona, te hace compañía haga sol, llueva, estés triste o alegre. Mi otra perrita, que ya ha fallecido, era más intuitiva.

Parece que últimamente vives un momento muy dulce porque tienes el corazón ocupado

Nina me inunda el corazón, ja, ja. Estoy muy bien.

La verdad es que se te ha visto con Jaime en el Mad Cool Festival y en una de las fotos que colgaste en Instagram en bañador él te puso un corazón y un osito.

Estoy superbién y feliz.

Jaime Astrain y Lidia Torrent en un photocall.

Lo que más te gusta de un hombre.

Puedes sacar conclusiones si ves las redes sociales… deportista, guapo, que le gusten los animales, etc.

¿Con quién vives en Madrid?

(Sonríe). Me he cambiado de casa y ahora comparto con la maquilladora y peluquera del programa. Después de tres años somos amigas y tras nuestro reciente viaje a República Dominicana supimos que podíamos vivir juntas.

¿Qué tal te cae el novio de tu madre?

¿Víctor? Me cae muy bien y los dos están superbién

Y hablando de desamor, ¿Qué tal está ahora su relación con Matías porque por Instagram se veía un poco tensa?

Prefiero no decir nada porque al final no quiero que se malinterprete nada. Que cada uno saque sus conclusiones.

¿Se puede ser amigo de un ex?

Pues depende de cómo hayas terminado la relación. Ahora somos compañeros de trabajo, nos vemos y ojalá lo seamos durante mucho tiempo porque eso significaría que el programa dura.

Lidia Torrent y su expareja Matías Roure durante la 19 edición de los premios Iris de la Academia de la Televisión. Gtres

Cuando se enteró Carlos de vuestra ruptura, ¿os sentó en una mesa para ver que sentíais?

(Sonríe) ¡Qué va!. Lo pasó mal porque nos quiere mucho a los dos.

Seguro que se llevaría un susto con su grave problema de salud.

Pasó en vacaciones. En cuanto nos enteramos le llamamos. Ni siquiera él sabía la gravedad. De repente le dijeron: "vas a quirófano". Durante la grabación vivimos sus molestias y como tiene diabetes pensamos que estaba relacionado… Pero ya está bien, afortunadamente.

Carlos, copresentador de Supervivientes

¿Hay algo que se le dé mal? Le quiero, le admiro y es una persona diez en todo. Cuando volvía a la grabación nos contaba anécdotas, nos decía que a la Pantoja le tengo que decir que y a éste lo otro…

¿Habrá novedades en First Dates?

Vienen sorpresas. El programa llegará con fuerza y con ganas de reinventarse.

¿Qué es lo más raro que te ha pasado en el programa?

Un chico que entró dijo algo así como quiero una chica como tú. Creo que no había visto el programa antes y se pensaba que yo era su cita porque cuando le pregunté cómo le gustaban las chicas me dijo como tú. Supongo que no quiso hacerme un feo, ja, ja.

