Extremeñas, actrices y con 15 minutos de vida de diferencia: los secretos de las gemelas de 'First Dates'

El programa del amor que capitanea Carlos Sobera (60 años) en Cuatro, First Dates, no necesita ningún tipo de presentación: sobrado es su éxito y cumplida cuenta dan los datos de audiencia. Es una de las apuestas más potentes de la 'hermana pequeña' de Telecinco. De entre las personas visibles que lo hacen posible están ellas, Cristina y Marisa Zapata, las camareras gemelas del programa. Están desde los inicios del programa, allá por el 2016, y ahí siguen, repartiendo amor.

Encontraron en el proyecto audiovisual un auténtico filón. Hoy ya no se entiende el programa sin ellas, tampoco sin Yulia Demoss (32) ni sin Matías Roure (37) y Lidia Torrent (27). Pero cierto es que ellas, Cristina y Marisa, despiertan un especial interés. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Son extremeñas, tienen 42 años y se llevan 15 minutos de diferencia en su nacimiento. Su profesión original no es la de camareras: ellas son actrices y cuentan con una carrera detrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Zapata (@cristinazapata7)

Además, han ejercido como modelos y han estudiado en el Centro Dramático, e incluso Cristina, como reza su Linkedin, ha llegado a trabajar en Inditex. Son dos hermanas hechas a sí mismas que llevan años luchando por buscarse un hueco. Sus comienzos, como los de muchos, no fueron fáciles. Así hablaban en 2016 para Diez Minutos sobre la oportunidad que les dio First Dates: "Ha sido maravillosa, singular y atractiva. Era la primera vez que me enfrentaba a un reality y he quedado encantadísima con los compañeros y el día a día en el plató".

Y añadía, en esta ocasión Marisa, la mayor: "Ha sido diferente porque yo soy actriz y llevo trabajando 20 años en teatro y televisión pero nunca había hecho algo así". Llegar a la televisión, explicaba, fue algo fortuito, un trampolín tras años de batalla por hacerse con un nombre en la interpretación: "Desde que tuvimos razón de ser nunca hemos dejado de luchar. Todo lo que hacíamos en la vida era para conseguir este objetivo. Nunca he dudado: a mis 18 años me fui de mi pueblo y estudié Arte Dramático. Fue nuestro padre quien nos preparó y conseguimos entrar en una escuela para debutar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida".

No esconden que ser gemelas no solo no ha sido un hándicap, sino un atractivo. "En general, nos ha beneficiado porque hemos cuajado y hemos hecho gracia. Sí que es verdad que en muchas ocasiones solo nos querían de gemelas, pero siempre recalcamos que estamos dispuestas a pelear por un papel individual. Somos gemelas, pero no siamesas, ya que cada una tiene cosas diferentes a nivel interpretativo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Zapata (@cristinazapata7)

Además, como puede verse en sus redes sociales son amantes del deporte y de los animales. Durante una entrevista, las hermanas se confesaron sobre el amor y aclararon que solo se han intercambiado un novio de pequeñas. "Una vez nos intercambiamos para una cita porque a una de nosotras no nos apetecía. Ahora no lo haría, no compartiría mi pareja. Somos muy celosas la una y la otra. Para exámenes tampoco… Ella se sacó el carnet de conducir antes que yo. Y de otras cosas ya no se pueden decir, que son ilegales", aseguró Marisa.

En otra línea, a nivel televisivo, las gemelas también han participado en el programa El concurso del año, presentado por Dani Martínez (37), en el que despistaron a los concursantes con su verdadera edad. "¿Qué edad creéis que tienen?", preguntaba el presentador a lo que una concursante respondía, muy segura: "No les veo nada de arrugas en los ojos, tienen la piel súper tersa ni ninguna marca de expresión en la frente". Así, en una primera estimación afirmaban que las televisivas tenían 32 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Zapata (@cristinazapata7)

El programa daba como pista que en el año que nacieron las camareras del programa de Carlos Sobera, Burning triunfó con ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Finalmente, los participantes daban 35 años como respuesta definitiva. Pero lejos de acertar correctamente, los concursantes se equivocaron por seis años, ya que en realidad, en ese momento de 2019, tenían 41. Su participación fue muy seguida y comentada en redes sociales.

[Más información: La nueva vida de Yulia Demoss, la camarera rusa de 'First Dates', lejos del programa de Cuatro]