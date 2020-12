TVE 'blinda' a Ana Obregón para 2021: los proyectos que le han ofrecido como actriz y presentadora

Cuando RTVE anunció que la persona que acompañaría a Anne Igartiburu (51 años) en la Puerta del Sol este convulso 31 de diciembre sería Ana García Obregón (65), el asombro fue el sentimiento que más se repitió entre todos. Estupefacción ante lo que se entendía como improbable, cuando no imposible. Tras unos meses de retiro absoluto de todo ruido mediático tras la muerte de su hijo Álex Lequio, la actriz vuelve a ponerse bajo un foco, y de qué manera: despidiendo el año con todos los españoles.

Un año, el 2020, trágico, desalentador y duro ante la situación pandémica mundial; un coronavirus añadido a otras fatídicas enfermedades, como el cáncer contra el que batalló valientemente Álex. Decía la presentadora en la sesión fotográfica con motivo de las uvas que fue su representante quien la animó y terminó de convencer para este reto, con el que TVE quedó entusiasmada. Obregón entra en 2021 volviendo a la vida. JALEOS ha podido confirmar que el trabajo marcará su nuevo rumbo.

Las Campanadas son solo la antesala de lo que vendrá. Según la información que confirma este periódico, tras avanzarlo Saúl Ortiz en 20minutos, la intención de la cadena pública para con Obregón no es quedarse en el proyecto de Fin de Año. Por un lado, se le ha ofrecido ser comentarista social en un programa. Se amplía a este periódico que ese espacio podría ser La hora de la 1. En concreto, la sección de corazón que capitanea Cristina Fernández. Un espacio blanco y amable que, tal y como le consta a este medio, es del agrado de García Obregón.

Una fuente que bien lo sabe sostenía hace unos días en conversación que Ana "de hacer cosas, las hará en su casa televisiva, La 1". Hay más ofertas. Volver a ejercer como presentadora también es una idea que está sobre el tapete. El tipo de espacio que presentaría Obregón "todavía está por estudiar". Cabe recordar en este punto que la última vez que Ana se puso frente a un guion como presentadora fue, precisamente, en TVE con Sábado Sensacional.

Por último, según se explica, volver a interpretar un papel como actriz "se comenzará a valorar a mediados de año", y ya existen algunas ideas para ello. Hace un tiempo, la célebre actriz de Ana y los 7 ya ofreció borradores seriales a varias cadenas, entre ellas TVE. Se estudiarán detenidamente algunas biblias.

Aprovechando la grabación del spot de las Campanadas, Anne Igartiburu realizó una emotiva entrevista a Ana Obregón. La primera en muchos meses, tras la muerte de su hijo. "Es el primer día que me despierto y no lloro, porque es imposible parar", confesó una emocionada Obregón durante el rodaje del spot, que significó la primera toma de contacto con el mundo profesional tras la trágica desaparición de Álex. "Yo me he levantado esta mañana y he tenido unas fuerzas, que me ha dado Álex, que ha sido brutal para volver a la vida un poquito", apostilló Ana.

Sobre el significado que Ana quiere transmitir en estas Campanadas, que son las primeras en la historia presentadas en TVE por dos mujeres, la actriz lo expresó claro: "El mensaje de dos mujeres, madres las dos, proqué yo sigo siendo madre hasta el día que me muera". Unas declaraciones en las que se puede ver a una Ana que, pese a no poder contener las lágrimas por el recuerdo de la pérdida de su único hijo, va encontrando su rumbo: "Me veo viviendo una nueva vida, porque ya no seguiré siendo la misma".

Para concluir, Anne Igartiburu le preguntó cómo se ve ella en el verano de 2021. "Me veo viviendo una nueva vida. Nunca seré la misma, pero todavía tengo muchas cosas por dar. Como hija, como hermana, como amiga, como madre se las puedo dar desde aquí... He hecho un viaje muy hacia mi interior que me ha dado una energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión. Tú en tele transmites lo que eres y lo que sientes", afirmaba Ana.

