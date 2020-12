Manai, la firma de bolsos 'made in Spain' que ha debutado con éxito en pleno confinamiento

Manai, su nombre puede sonar algo exótico. De origen paradisíaco, quizás. Pese a ello, bajo esta curiosa firma se encuentra Laura Reneses, creadora y diseñadora de esta marca de bolsos prácticos made in Spain que nace con el objetivo de saciar una necesidad: la comodidad.

Ajena al mundo de la moda, Laura Reneses compagina su trabajo con el desarrollo de esta curiosa línea de complementos que lanzó al mercado de manera oficial en el mes de junio, tras el estado de alarma, consiguiendo vender y agotar su pequeña primera colección sin página web, ni punto físico de venta. EL ESTILO de EL ESPAÑOL se cita con la empresaria para conocer qué hay tras Manai y cuál es la fórmula de su exitoso comienzo.

Laura Reneses es la creadora y fundadora de la marca Manai. Manai

Laura, cómo surgió la idea de fundar esta marca

Manai surgió de la necesidad y la propia observación. A lo largo del día a día, veía como me sobraba cada vez más espacio en el bolso convencional y tendía a llenarlo de cosas que, en verdad, no necesitaba. Más ahora, donde prácticamente tienes todo lo necesario en el teléfono móvil, incluso puedes pagar con él. Asimismo, veía cómo el resto de chicas llevaban en la mano el móvil y veía que la idea de crear un producto, un pequeño bolso, para llevar lo imprescindible podía salir adelante.

¿Cómo fue el proceso de creación?

Yo no me dedicaba a nada relacionado con la moda. Me gusta, pero nunca había dado ese paso. Primero, quise asegurarme de qué tenía futuro. Comencé con un curso de creación de complementos. Después, empecé a buscar proveedores, talleres... y cada día estaba más segura del producto... así que me lancé.

Manai, la firma de bolsos 'made in Spain' que debutó con éxito en el confinamiento Manai

En pleno estado de alarma...

Sí. Manai lleva en mi cabeza mucho tiempo, la idea era lanzar la marca en Navidades del año pasado, pero por temas personales no pude y lo retrasé para el verano y, entonces, llegó el estado de alarma, el confinamiento... y no quería retrasarlo una segunda vez. Me paré, medité los pros y los contras y me lancé porque creía y creo que este accesorio tenía futuro y no quería esperar más.

Cuál fueron esos "pros" que te animaron a lanzarte

Internet. Uno de los elementos que más me alentó a lanzarme en este estado fue que ahora todo está a golpe de clic y que el estado de alarma te alentaba a recurrir más al móvil, evitar el contacto. Además, antes del confinamiento había elegido las pieles, había contactado con algunos proveedores y talleres, tenía ya el diseño...

Todos los diseños están elaborados con pieles de calidad y diseños propios. Manai

Cuál fue la reacción del público de esa primera colección

La verdad es que fue muy buena. De una pequeña producción lo vendí todo; el precio también ayudaba porque era muy económico. Era consciente que, en estos tiempos, un producto nuevo no podía salir a un precio alto.

Y en plena pandemia, cómo los dio a conocer

El boca a boca y el perfil de Instagram de la marca fueron la clave. La página web todavía está en construcción. Con todo lo que estaba sucediendo con la cuarentena, en mi urbanización se creó un pequeño grupo de aproximadamente seiscientos vecinos con el objetivo de ayudarnos unos a los otros y como a finales del mes de junio iba a hacer un pequeño showroom, antes de que saliese al mercado, decidí anunciarme por ese grupo y tuvo bastante éxito. De hecho, varias clientas han repetido.

Hasta que la página web esté lista, el proceso de compra es a través de mi perfil de Instagram, mi correo, teléfono móvil...

En qué se inspira a la hora de diseñar los bolsos

Todos están elaborados con pieles de calidad y, a la hora de crearlos, me inspiro en la moda de los años 70, que me encanta. En el concepto de una mujer trabajadora, en ofrecer un bolso versátil que sirva para ir a recados y, también, para ir luego a quedar con amigos.

¿Cómo definiría a Manai?

Calidad. Nacional. Diseño. Luchadora. Comodidad. No es una bandolera, ni tampoco es el típico cordón de la funda del móvil, tienen una práctica capacidad intermedia.

¿Le gustaría ampliar el número de complementos?

Sí, claro. Poco a poco, ahora estoy con la nueva colección, lo que tengo claro es que no quiero producir por producir.

