Bajo el lema 'Let it Tous', Tous recuerda la importancia de compartir y regalar momentos e instantes con los seres queridos gracias a sus últimas creaciones. Con un delicado packanging circular destaca 'Love me' esta fragancia floral y afrutada enfrascada en el sello de la marca, el oso.

Este set ideado para Navidad contiene su Eau de parfum (90 ml), una pequeña réplica en miniatura y una cerámica con forma del emblemático oso, idóneo para decorar un estante.

El precio del pack es de 98 euros.