Fabiola Martínez por fin se muda de casa con sus hijos: el motivo del retraso y la fecha elegida

Desde que se hizo pública la separación matrimonial de Fabiola Martínez (48 años) y Bertín Osborne (66) se habló, más allá de la buena y cordial relación que se respira entre el exmatrimonio, de la intención de la venezolana de abandonar el hogar conyugal junto a sus hijos. Bertín fue el primero en afincarse en su casa de Sevilla y la idea de trasladarse de residencia ya la habían barajado ambos antes de que su historia de amor naufraga. Cabe recordar, no en vano, que la casa donde han hecho vida en la urbanización La Florida es de alquiler.

De hecho, el propietario de esta casa la puso a la venta por 3,5 millones de euros, hace cerca de dos años. Estaba más que apalabrado que el matrimonio buscaba un cambio. Esa casa es demasiado grande y poco práctica para la enfermedad de su hijo Kike (14). Pues bien, JALEOS se hizo eco hace unos meses de la intención en firme de Fabiola. Tanto, que según se deslizó entonces esta ya tenía un hogar fichado y que reunía todos sus requisitos. No obstante, Fabiola frenó sus planes en aquel momento: no convenía correr y un traslado como el suyo requiere de tiempo.

Fabiola Martínez en una imagen el pasado mes de abril. Gtres

"La Covid tampoco ayudó. Ten en cuenta, además, que en pleno curso escolar para los peques tampoco es conveniente", confía una fuente cercana al matrimonio. No hacía faltar trasladarse "a la ligera". Ya se llegó a un acuerdo previo con ambos contratos de alquiler. Ahora, según ha confirmado este medio tras el avance de ¡HOLA!, Fabiola va a dar el paso definitivo. El traslado es un hecho y tendrá lugar "durante el verano, justo cuando Kike y Carlos terminen el curso". Se hace constar la gran ayuda que está recibiendo Fabiola en estos meses por parte de sus padres, quienes se trasladaron hace un tiempo a vivir con su hija. "Ellos han sido de gran ayuda y de apoyo para Fabiola que ha tenido que compaginar su tarea como madre con la fundación y sus estudios. Le ha venido bien estar ocupada y acompañada. Sus padres son en estos momentos, junto con los amigos, uno de sus pilares más fundamentales", se desliza al otro lado del teléfono. Eso sí, ellos no se trasladarán a la nueva casa: "Ella es una madre todoterreno, agradece la ayuda, pero no quiere cargarlos de más responsabilidad". En esa línea, la fuente con la que se contacta subraya la madurez de Carlos: "No sabes cómo es con su hermano Kike, la protección que tiene con él. Fabiola confía mucho en él".

En lo que respecta a Bertín, esta persona sostiene lo que siempre: "Se llevan estupendamente, se hablan casi diariamente y él está en comunicación con sus hijos por teléfono y videollamadas". Un hecho que se pudo comprobar en la citada publicación la semana pasada, donde ambos coincidieron con motivo de la fiesta por la fundación en la que continúan igual de involucrados como el primer día, y respetando sus cargos de siempre. Nada ha cambiado entre ellos: "Puede parece una entelequia o una cosa impostada, pero es la realidad. Como dice Fabiola en esa entrevista, Bertín es mejor amigo que marido".

Sus vidas por separado

Bertín y Fabiola en una imagen de archivo fechada en octubre de 2020. Gtres

Las vidas del exmatrimonio continúan, aunque muy diferentes. Él, feliz en su campo sevillano; ella, ídem en la ciudad. Como ambos siempre han querido. Este periódico se puso en contacto hace un tiempo con una fuente que los conoce a la perfección a los dos, de tantos años como dura su amistad. Explicaba que, por un lado, Bertín está disfrutando como nunca del campo y los caballos: "Siempre fue un hombre de campo. En Sevilla, Bertín está en su hábitat natural. No para, no solo con sus hobbies y el mantenimiento de la casa, que le gusta supervisarlo, sino con su programa de Canal Sur y sus intervenciones en espacios". Osborne está muy solicitado.

Por su parte, Fabiola, además de estar volcada en el cuidado de Kike y en la Fundación Bertín Osborne, de la que sigue siendo presidenta, "está haciendo cosas que la ilusionan, como participar en programas que le apetecen -ha estado en El Cazador, de TVE- o volver a la universidad". Martínez, que recientemente se ha desprendido del apellido Osborne en sus redes sociales, está estudiando en un MBA Administración y Dirección de empresas, así como un máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Neurolingüística. Desliza la fuente consultada que Fabiola está "demostrando su independencia a todos los niveles". Es una mujer autosuficiente, "que jamás ha necesitado el apoyo de un hombre o su apellido para nada".

[Más información: Fabiola Martínez se pronuncia sobre la boda de Claudia Osborne y José Entrecanales]