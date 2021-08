Fabiola Martínez desvela, emocionada, el verdadero motivo de su separación de Bertín Osborne

Fabiola Martínez (48 años) y Bertín Osborne (65) eran una de las parejas más sólidas del panorama nacional. La venezolana y el cantante parecían felices, tienen dos hijos en común, Kike (14) y Carlos (12), y la vida les sonreía en todos los sentidos. Sin embargo, el amor se acaba. Al menos eso fue lo que le sucedió a Fabiola, quien tomó la determinación de acabar con su matrimonio tras 14 años casada con Osborne y dos décadas juntos.

Este sábado, Fabiola se sentaba por primera vez en el plató de Deluxe para contar la verdad sobre su relación con Bertín y su posterior ruptura. Tanto es así que a la pregunta del verdadero motivo de su separación, Martínez lo tiene claro. Confesó no sentirse ella misma, admitió que puso en pause su propia vida para pensar en los demás e incluso que se estaba "traicionando" a sí misma.

Fabiola Martínez en 'Deluxe'.

"No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto. Es un proceso. Sabes que ya no sientes lo mismo pero te autoconvences en lugar de tomar decisiones, por los niños, por la familia. Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme o en hacer proyectos que no fueran comunes", expresó, emocionada, ante la sorpresa de los colaboradores.

La modelo, que últimamente tiene una alta actividad en redes sociales y se postula como una gran influencer, contó que su vida junto a Bertín había tenido momentos muy bonitos. Hubo otro punto en el que la venezolana quiso incidir: las presuntas infidelidades de quien fuera su pareja. "Ese no ha sido el motivo de la ruptura. A mí no me consta que haya terceras personas, no lo habría permitido", sentenció.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne, durante un acto en Madrid.

Aunque no le tembló el pulso a la hora de hablar de "pequeños errores" por parte de ambos: "Que conste que yo tampoco quiero ser la madre Teresa de Calcuta". "Me duele verle triste en la entrevista con Paz Padilla. Bertín ha cometido varias tonterías y él lo sabe. Yo he estado muy enamorada de él y nuestros dos hijos han nacido del amor. Pero no ha sido el único, yo también he hecho tonterías y no quiero que eso se malinterprete", apuntó, aclarando que a lo que se refería exactamente es que en los últimos años, habían discutido mucho. Sí quiso dejar claro que no había vuelta atrás, no habrá reconciliación y que está totalmente abierta a conocer a otras personas, abierta al amor.

Ahora Fabiola comenzará una nueva vida, independiente y en nuevo hogar. Según ella misma ha revelado, se ha mudado a un piso precioso en el Paseo de la Castellana. Un inmueble donde vivirá con sus dos pequeños. Una casa totalmente adaptada a las necesidades de Kike, su gran debilidad y también la de Bertín.

