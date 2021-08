Las vacaciones privadas de los Reyes y sus hijas: en un destino cercano y en buena compañía

Ya solo queda una inquilina en el Palacio de Marivent. Las oficinas que rodean el complejo se han cerrado y los paparazzi han tomado rumbo hacia otras costas en las que puedan sacar algo más de trabajo que un paseo por la Ciudadela con su hermana, la princesa Irene (79 años), de la reina Sofía (82). Porque, por ahora -se espera que la infanta Elena (57) y sus hijos la visiten en unos días-, la única que queda en Mallorca es la emérita.

El viernes pasado los periodistas que cubren de forma habitual los actos de la jefatura del Estado recibieron la agenda para la próxima semana, en ella solo se podía leer: "Sin actividades oficiales con cobertura informativa". Eso significa que la Familia Real, la que de verdad cuenta ahora mismo, es decir, los Reyes y sus dos hijas, se encuentran ya disfrutando de sus vacaciones privadas.

Antes de la pandemia existían dos épocas al año en las que desaparecían del mapa para disfrutar de unos días a solas; la primera tenía lugar en Semana Santa, hasta el domingo de Resurrección, en el que se juntaban con el rey Juan Carlos (83) y la reina Sofía para ir a misa en la Catedral de Palma de Mallorca; y la segunda era las dos últimas semanas de agosto. Con la crisis provocada por el Covid-19 en los dos últimos años, el retiro privado del Monarca y su familia se anuló en el 2020 y este año se ha reducido al mínimo.

Es la última imagen de la familia al completo en Mallorca: los Reyes, sus dos hijas y la reina Sofía. Gtres

Van a ser unas vacaciones muy cortas, porque la Princesa de Asturias comienza este año en Gales, Inglaterra, mucho antes el curso que en España. Lo que son las clases darán el pistoletazo de salida el día 30 de agosto, que es lunes, pero el periodo de adaptación tendrá lugar el 15 de agosto, la semana del 16 ya tiene que estar allí, y tiene que tener todo listo. Su madre, como pasa con todas las progenitoras, estará nerviosa. "Quiere ir todos a llevarla y acompañarla en su primer día en Gales", cuenta una amiga de la familia Borbón Ortiz.

El caso es que la Familia Real ya se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano. La estancia en Mallorca ha sido corta, cada vez pasan menos jornadas en la isla, pero tras haber cumplido con sus compromisos con las Baleares, han tomado rumbo a sus días de relax. ¿Dónde están exactamente? "El lugar en el que paran los Reyes y sus hijas es casi un secreto de Estado. Lo saben sólo las personas que tienen que saberlo por seguridad, como el Presidente del Gobierno, y personas de su confianza total. Si a alguien se le escapa el destino elegido, se acabaron las vacaciones. Pero es cierto que las cosas no son tan glamourosas como muchos se creen. Lo normal es que se queden cerca, entre España y Portugal, porque tampoco se pueden permitir, además que no se les ocurre, que les vean en una playa privada en el Caribe cuando aquí está cayendo la que está cayendo", añade la misma persona.

"Todo parece indicar que este 2021 los Reyes se quedarán en el Algarve Portugués, en el Castillo de Sao Joao do Arade, propiedad del empresario Vasco Pereira Coutinho (69), uno de los mejores amigos de la familia Borbón Ortiz. No es la primera vez que disfrutan de la hospitalidad del multimillonario luso, con todo lujo, la primera vez fue hace once años, en el verano del 2010, un destino que han repetido en muchas ocasiones y en las que muchas de ellas se ha unido la madre de la Reina, Paloma Rocasolano (69). Es probable que se encuentren allí. Tienen todo lo que necesitan para estar a gusto pero, sobre todo, mucha intimidad porque es prácticamente inexpugnable", desvela la misma fuente. La esposa de Pereira, Isabel María de Carvalho, es una de las mejores amigas de Letizia y son una de las parejas que más frecuentan los Reyes, por eso no es de extrañar que se encuentren allí en estos momentos.

Letizia y Felipe VI junto a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa, país muy especial para los Reyes. Gtres

A pesar de que este verano la elección haya sido el país vecino, otro de los destinos favoritos de los Borbón Ortiz en los últimos diez años ha sido Grecia. La vinculación familiar del Rey con este país y el poder disfrutar unos días de la compañía de Pablo de Grecia (54) y su familia hicieron de esta posibilidad un hecho durante varios años en los meses de agosto. Sin embargo, esto terminó cuando la relación entre ambos se rompió del todo por culpa de las declaraciones que Marie Chantal Miller (52) realizó sobre la actitud de Letizia con su suegra tras la denominada 'Crisis de las Reinas' en 2018. Pero es cierto que las islas helenas fueron el lugar elegido por los Reyes y sus hijas durante varios veranos. Hay que recordar que en 2011 una turista coincidía con ellos en una de las islas y tomaba unas fotografías de la Reina en bikini que dieron la vuelta al mundo, generando miles de comentarios. Cosa que no impidió que volvieran en 2013 y de nuevo en 2018, cuando otros españoles haciendo turismo se cruzaron con ellos en Mykonos.

Pero las islas del mar Egeo no han sido el único destino de vacaciones de los Reyes en sus días de descanso privado. Es cierto que a Letizia le gustaba escaparse a Asturias para visitar a su abuela Menchu tras su paso por Mallorca.

El verano de 2017, según El País, los Reyes se encontraban en la Costa Azul francesa cuando tuvieron que volver como consecuencia de los atentados yihadistas en Barcelona. Nada más conocer los terribles hechos, el Rey y la Reina dieron por finalizadas sus vacaciones y se volvieron a Madrid para participar en todos los actos de repulsa.

La Familia Real disfruta de unos días de descanso en los que aprovecharán para despedir a Leonor. Gtres

Un año antes habían elegido la costa de Croacia para navegarla a bordo de una goleta y en 2015, la Reina y sus hijas aterrizaban en el aeropuerto de Estambul para tomar rumbo a algún lugar que nunca llegó a revelarse.

Y aunque ahora mismo no es que esté vetado, es que está completamente prohibido hasta mencionarlo, lo cierto es que siendo Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia pasaron unos días en Italia, en la casa de verano de Álvaro de Orleans -el primo no primo de Juan Carlos que está siendo investigado en Suiza por el pago al emérito de sus vuelos privados-. Se trata de una villa impresionante, situada a pocos kilómetros de Roma, en la isla de Ischia.

Este 2021 los Borbón Ortiz han decidido pasar cerca la única semana de la que van a poder disfrutar todos juntos y en privado. En menos de siete días, Leonor comenzará su aventura en Gales, Inglaterra, y los Reyes volverán a Zarzuela con la infanta Sofía para comenzar con sus labores de despacho.

[Más información: La Familia Real con la reina Sofía en Palma: trenzas, de la mano... los detalles de la foto más esperada]

Sigue los temas que te interesan