La sintonía de la reina Letizia y sus hijas en el posado oficial: azul, blanco y un guiño a Palma

Primera aparición oficial de la Familia Real al completo, como es tradición cada agosto, en Palma de Mallorca. El rey Felipe VI (53 años), la reina Letizia (48), la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (15) y la infanta Sofía (14) han acudido este miércoles al Santuario de Santa María de Lluc y al centro de interpretación del paraje natural de la Sierra de Tramuntana, en la localidad mallorquina de Escorca.

Es la única cita en la que se les va a ver juntos, aunque no se descarta que puedan hacer una segunda excursión a algún punto de la isla. La reina Letizia y sus hijas han vuelto a demostrar sintonía no sólo con el pueblo, saludando a todo el mundo de manera muy cariñosa y sonriente -según se podía apreciar en la mirada a causa de la mascarilla-, sino también en su atuendo.

Los Reyes y las infantas en Palma de Mallorca. EFE

La princesa de Asturias ha lucido un vestido azul y blanco estampado, de manga corta y falda mini con nudo a la cintura. Su hermana pequeña, en cambio, ha llevado un mono blanco de algodón y sin mangas. Tanto la Reina como sus dos hijas tienen un estilo muy marcado y definido y han vuelto a jugar con los tonos azules y blancos, tan propios de la isla de Mallorca, un guiño total al lugar donde la Familia Real ha pasado sus veranos tradicionalmente.

Las tres, además, han llevado lazada de cíngulo en su atuendo. Una vez más sorprende la altura de la infanta Sofía, la benjamina, que ya es claramente más alta que su hermana, la heredera, y que su madre, la Reina. En lo relativo a su calzado, las tres han optado por llevar espardeñas catalanas. Letizia, plana y las infantas, con algo de cuña.

La Familia Real en Palma

Los reyes de España comenzaron sus vacaciones en Palma el pasado 31 de julio. La capital balear es el lugar donde van a estar con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, alrededor de diez días en los que van a alternar el ocio y el descanso familiar con actividades oficiales.

Al contrario que el pasado año, cuando los cuatro entraron juntos en coche en el Palacio de Marivent en presencia de los medios, esta vez no se les ha visto a su llegada, ni la Casa Real ha dado detalles. Las incógnitas, de hecho, no han hecho más que multiplicarse. ¿Se han visto la reina Sofía (82) y la reina Letizia? ¿Dónde está la reina Sofía, a la que aún no se le ha visto de compras o paseando con su hermana Irene de Grecia (79)?

Las infantas, con cuñas, y la Reina, con zapato plano de esparto. EFE

La Familia Real va a protagonizar varios actos durante su estancia en la isla, aunque la situación sanitaria ha vuelto a suspender la recepción a los representantes de la sociedad balear en el Palacio de la Almudaina y el posado que los cuatro hacen ante los medios gráficos, habitualmente en el recinto de Marivent.

A Felipe VI se le ha visto varios días embarcando en el velero de la Armada, el Aifos 500, desde la base de Porto Pi, para participar en la sesión de entrenamiento previa al comienzo este lunes de la Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la había de Palma.

Después de que el pasado año se suspendiera por la crisis del coronavirus, se espera que el monarca tome el timón en varias regatas a lo largo de la semana, para lo que se ha tenido que hacer un test covid como el resto de participantes. La reina Letizia, por su parte, el domingo por la noche inauguró su agenda en solitario en la clausura de la Atlántida Mallorca Film Fest, donde entregó sendos premios a la actriz Judi Dench (86) y al director Stephen Frears (80).

El soberano presidirá la entrega de trofeos de la Copa de vela en el recinto de Ses Voltes el 7 de agosto, el último de los actos de los que ha informado por el momento el Palacio de la Zarzuela. La Familia Real pretende este año recuperar parte de la normalidad de veranos previos a la pandemia después de que el pasado fuera el más atípico, cuando se volvieron a su casa de Madrid tras sus días de trabajo en Palma de Mallorca.

Los reyes de España y la princesa de Asturias. EFE

A ello contribuyó, además, la sorpresa que causó el traslado del rey Juan Carlos (83) a Emiratos Árabes Unidos por el escándalo de sus presuntos negocios ocultos, lo que se conoció pocos días antes de que los Reyes y sus hijas aterrizaran en Palma.

Felipe y Letizia celebraron por primera vez actos en Mallorca, Menorca e Ibiza para mostrar su proximidad a algunos de los colectivos sociales y económicos más dañados por la pandemia. Otra novedad fue que no protagonizaron ninguna salida con la reina Sofía, quien todavía hoy no ha aparecido, aunque fuentes cercanas sostienen que lleva más de 15 días en la capital balear.

La estancia en Palma será el preludio de la marcha de Leonor de Borbón a Gales para cursar los dos años de bachillerato en un internado privado. La heredera al trono tiene previsto incorporarse al UWC Atlantic College a partir de la segunda quincena de agosto, puesto que las clases arrancan el día 30 de este mes.

