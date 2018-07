El susto de Marie-Chantal con su hijo: "Se puso rojo y con los labios morados"

Marie-Chantal de Grecia (49 años) aún se está recuperando de un terrible susto sufrido hace apenas unos días. Según ha expresado la propia esposa de Pablo de Grecia (50) a través de su blog personal: "me pasó algo aterrador y siento la necesidad de compartir esta historia contigo".

En palabras de la propia nuera de la princesa danesa Ana María (71), "sucedió muy rápido; y normalmente presumo de ser la experta en salud de nuestra familia, pero esto me pilló completamente por sorpresa. No pensé ni por un minuto que esos eran los síntomas que estaba pasando por una anafilaxia".

La pesadilla comienza en un día cualquiera en que los herederos de los reyes de Grecia deciden pedir comida a domicilio: "Decidimos pedir sushi de un lugar conocido. Literalmente, tres minutos después de que hubiera terminado su caja de sushi, Ody (se refiere a su hijo Odysseas, de 13 años) empezó a quejarse de dolor de estómago y a toser de forma incontrolada. Casi sincronizado con la tos comenzaron los estertores (ruidos en la respiración). Pensé que estaba jadeando a causa de la fiebre de heno que hay este verano en Inglaterra".

Con un tremendo sentimiento de culpabilidad, quien levantase el hacha de guerra contra la reina Letizia (45) tras el rifirrafe con la emérita Sofía (79), ha comentado: "Me siento mal porque no caí en lo que estaba sucediendo, incluso no estaba preocupada en ese momento. Continuó tosiendo y empezó a expulsar muchos flemas. Fue entonces cuando le dije a mi marido que llamara al médico".

"Odysseas realmente no podía explicar lo que estaba sintiendo, le pregunté algunas veces si sentía que no estaba respirando el suficiente aire. Pasaron unos 5 minutos mientras mi marido le explicaba los síntomas al doctor por teléfono. Mientras, él se ponía rojo y le había aparecido una erupción. Sus labios se estaban poniendo morados. Fue entonces cuando, con el doctor al teléfono, decidimos llevarlo rápidamente a urgencias", continuaba relatando la heredera del imperio Duty Free.

"En ese momento, tuve problemas para descubrir que sus síntomas eran una reacción anafiláctica, pero ahora sé que hay muchas formas y formas diferentes de anafilaxia", concluye el texto de Marie-Chantal Miller, preocupada por la salud de su hijo.

Marie-Chantal y Pablo de Grecia se casaron el 1 de julio de 1995 y tienen cinco hijos: María Olympia, de 21 años, toda una it-girl en estos días. Constantine Alexios, de 20 años. Achileas Andreas que cumplirá 18 el próximo mes de agosto. Odysseas Kimon, de 13 años y Aristides Stavros, el pequeño, nacido en 2008.

[Más información: Así es Marie-Chantal de Grecia, la 'royal' que ha empuñado el hacha de guerra contra Letizia]