'El otoño del patriarca' Felipe González: con bastón tras sufrir una caída

La época de esplendor de Felipe González (76 años) quedó en los días del pasado que ahora muestra su archivo personal, al igual que ocurría en la novela El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Prueba de ello es la última aparición del expresidente del Gobierno que hizo saltar todas las alarmas al verle aparecer apoyándose en un bastón. Fueron muchos los que vieron en este detalle una posible complicación en la salud del socialista, llegando a pensar que se debía a problemas de cadera.

Pero nada más alejado de la realidad. JALEOS se ha puesto en contacto con la Fundación Felipe González y ha descubierto que el expresidente del Gobierno se cayó hace unos días, y por seguridad ha optado por usar un bastón para ayudarse al andar.

El expresidente en el evento. EFE.

Una caída a los 76 años de edad del socialista tiene sus riesgos, pero en este caso el percance no ha entrañado más gravedad, y en cuanto esté recuperado podrá prescindir del bastón. Sin embargo, para evitar que la caída pueda ir a más, y para asegurarse que la presentación de su archivo personal marchaba a la perfección, tanto el político como su equipo han preferido pisar sobre seguro con la muleta.

A pesar de ser una simple caída, el ver al expresidente con el bastón llamó mucho la atención, y en el mismo evento varios asistentes se preocuparon por la salud del socialista y preguntaron a su equipo a qué se debía, según ha podido conocer también este periódico.

Posteriormente, fueron varios los usuarios que a través de las redes sociales se percataron del bastón y empezaron a especular: "Felipe González, con bastón en la presentación de su archivo privado que hoy se hace público" o "ver a Felipe González con un bastón da un poco de tristeza" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

En este evento la fundación del expresidente que lleva su nombre y la Fundación Telefónica presentaban el archivo personal del socialista, que ahora se pone a disposición de los usuarios a través de Internet. Con casi 3.000 documentos, en su mayoría fotografías, que dan muestra de una de las épocas más importantes de nuestro país.

Al acto asistieron personajes de primera línea del PSOE: los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba (66), Joaquín Almunia (70) o Rosa Conde Rosa Conde (70) de la etapa de González; el ex presidente del Congreso, José Bono (67); el ex secretario general de la OTAN, Javier Solana (75); la ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano (57); el ex eurodiputado, Luis Yáñez; o su jefe de Gabinete, José Enrique Serrano (68).