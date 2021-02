Arévalo confiesa los motivos por los que Bertín Osborne se ha separado de Fabiola

Si ha habido una noticia en este 2021 que ha impactado a propios y extraños por inesperada, esa ha sido la separación de Bertín Osborne (66 años) y Fabiola Martínez (48). Uno de los matrimonios más longevos del panorama social decidía poner fin a su relación sentimental. Ambos han confesado que todo se está haciendo de manera amistosa por el bien de ellos y el de sus hijos, además de por el cariño que se tienen.

Aunque no han hablado mucho sobre los detalles de este divorcio, este sábado Paco Arévalo (73), amigo íntimo de Bertín Osborne, se ha sentado en Deluxe para hablar de su vida actual, pero también ha desvelado algunos de los motivos de esta separación que ha agitado el mundo de la prensa rosa.

El humorista en el plató de Mediaset.

"Sabía que discutían mucho, y había ahí un tira y afloja. Pero se quieren mucho y no pensé que se separarían", ha confesado el humorista. El amigo del presentador de televisión le preguntó en alguna ocasión si estaba pasando por una mala racha con su mujer, y este le confesó que sí: "Discutir por tonterías cansa... Yo le pregunté a Bertín si estaba mal con Fabiola y me dijo que sí. Yo le veía distinto, más apagado, más retraído... No es el Bertín divertido".

Arévalo ha querido dejar claro que los culpables de que se acabe el amor en una relación son los dos protagonistas, no uno de ellos, y en este caso ha confesado que aunque Bertín "se eche todas las culpas", los dos son culpables: "Él se echa las culpas porque es un caballero, pero la culpa la tienen las dos. Si uno no quiere dos no discuten. Discutir por tonterías es lo más peligroso en un matrimonio, además hay una diferencia de edad".

Su historia con Malena Gracia

Paco Arévalo y Malena Gracia en una imagen de sus redes sociales.

Paco Arévalo ha vuelto a la primera línea informativa gracias a su historia de amor con Malena Gracia (51). JALEOS pudo conocer detalles exclusivos hace unas semanas. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado mucho juntos. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre", aseguraba Arévalo al otro lado de la línea, para añadir: "Vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas. Por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda (risas)".

Ahora bien, ¿cuándo se fraguó su historia? ¿En qué punto su relación dejó de ser de amistad para trocar en amor? Este medio se puso en contacto con un amigo muy cercano a Paco Arévalo, quien lo trata y frecuenta. Esta fuente desvela una tierna historia entre Paco y Malena que desembocó en un cariño y una "bella relación". Además, dibuja a un Arévalo "generoso". De entrada, se desmiente de pleno que lo suyo, como se ha especulado, sea un montaje: "Arévalo no hace montajes ni tiene edad para eso. Es un hombre serio que lleva toda la vida trabajando. La relación con Malena es algo especial y si ha salido ahora, en plena promoción de la canción de ella, es una mezcla entre casualidad y generosidad".

La persona que habla, prudente y buen amigo, se queda ahí, pero no consiente que se dude de su amigo y su credibilidad, acreditada en años. Se cuenta que Malena y Arévalo se conocen, como han dicho ellos, desde hace muchos años por temas profesionales, pero en los últimos años, "se han demostrado mucho, sobre todo Malena a Arévalo. Ella ha estado al pie del cañón en momentos difíciles. Paco es muy bueno, pero a veces se ha sentido solo. Le ha costado asumir la muerte de su mujer".

