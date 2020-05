Paco Arévalo desvela cómo se encuentra su hija tras haber superado un cáncer de mama

Coincidiendo con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Paco Arévalo (72 años) recibió un duro varapalo tras descubrir que su hija Nuria padecía cáncer de mama. Sin embargo, con el humor y entusiasmo que les caracteriza, padre e hija han conseguido superar este duro bache.

En conversación con el cómico, ha desvelado cómo ha vivido estos difíciles momentos y, sobre todo, cómo se encuentran tras haber salido victorioso de esta lucha.

¿Cómo se encuentra?

Como la canción, resistiendo. Ahí estamos con mi hija y con mi hijo y turnándonos las cosas. Bien.

Paco Arévalo ha confesado que su hija ha conseguido superar la lucha contra el cáncer de mama.

¿Se le está haciendo pesado? Ya son dos meses aguantando.

Hombre, no muy pesado. Estoy en casa, me entretengo haciendo cosas. La verdad es que cuando uno como yo ha viajado tanto y ha estado siempre fuera, se agradece estar en casa.

¿Tiene en mente nuevos proyectos profesionales?

Algún proyecto tenemos y alguna oferta que me han hecho pero no se puede decir nada hasta que no sea en firme. Proyectos siempre tienes, el último proyecto fue una obra de teatro escrita por mí, debutamos Fernando Esteso (75) y yo con mucho éxito pero que al llegar esto del coronavirus tuvimos que dejarlo.

Ha perdido a su gran amigo, el Mago Monti.

Si, desgraciadamente ha sido uno de los que se han ido y me llevé un disgusto muy grande. Le tenía mucho cariño a Monti como a todos los que se están yendo, que desgraciadamente son muchos.

No os habéis despedido de él como se merece.

Efectivamente, también me afectó mucho el príncipe Gitano, mucho. Sobre todo que no puedes ir a despedirte ni a los entierros.

¿Cómo está usted de salud?

Yo estoy muy bien, el único problema que tengo es una hernia de disco que a veces me duele y me deja un poquito mermado pero por lo demás estoy bien, no estoy ni constipado ni nada de eso. No soy fumador ni nada que me pueda perturbar por otra parte... Estoy bastante bien.

Arévalo ha confesado que está mucho más felices tras el éxito de su hija Nuria en su lucha contra el cáncer.

¿Ha tenido miedo?

Miedo no he pasado en ningún momento. He tenido miedo por la salud de mi hija que afortunadamente ha salido todo muy bien.

Dice que lo está pasando con su hijo y su hija, ¿cómo están ellos?

Pues Paquito está muy bien, es el que hace todas las faenas de casa. Gracias a él estamos bien, baja, sube, hace la compra e incluso las tareas domésticas Yo cocino y mi hija Nuria estaba... digo estaba porque la han operado de cáncer de mama, tenía un cáncer muy pequeñín y estamos muy contentos porque está estupendamente.

¿Cómo le impactó la noticia de lo de su hija? ¿Cómo lo llevó ella?

Ella lo ha llevado con una fortaleza increíble, creo que las mujeres tienen una fortaleza para estos temas, las mujeres son muy propensas en el cáncer de mama. Lo ha llevado como una campeona total, se ha enfrentado con mucha valentía, lo ha asumido desde el primer momento, hemos ido a por él.

La verdad es que los médicos han sido estupendos, tanto el cirujano como el Dr. Guillén, que es una institución dentro del tema del cáncer. La verdad es que lo hemos pasado muy mal, con mucha incertidumbre porque cuando te enteras de una cosa de esta no sabes qué va a pasar. Desde el primer momento el doctor nos dio esperanzas, era a tiempo y así ha sido. Al final cantamos de momento victoria y hasta dentro de 15 días que la tienen que ver por alguna medicación o algo, así estamos.

¿La han operado durante este confinamiento?

Sí.

Ahora me imagino que tiene que seguir con quimio o tratamientos.

Sí, la quimio ya se la pusieron, yo pensaba que ahora después de la visita de hoy al cirujano a lo mejor le iban a poner un poco de radioterapia o algo, pero nada, de momento nada. Hasta el día 15 que tiene que volver para que la vea el médico de momento no le van a poner nada, está todo limpio y perfecto, sin ninguna secuela.

Imagino que en estos momentos ustedes no pueden estar en la intervención.

En la habitación esperándola y bueno, fue una operación no demasiado larga, más bien corta aunque a mí se me hizo eterna. La chiquilla vino con una borrachera de la anestesia y por la tarde en casa, por esa parte estupendo.

Usted, como padre, habrá tenido momentos de romperse.

Sí, efectivamente. Yo he procurado estar bastante positivo y mi hija también, lo que pasa es que la chiquilla con las redes sociales empezaba a meterse a ver páginas de problemas de cáncer de mama y veía cosas que a lo mejor no le correspondían a ella. Lo mejor es el resultado final. Hemos tenido nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros lloros siempre ocultos pero hoy podemos llorar de alegría que es lo mejor.

Nuria escribió: "Papá, manda un beso a toda España de mi parte".

Sí, ella sabe que estoy con las redes sociales, siempre pongo bromas como si estuviera loco y a ella le gusta mucho que lo haga. Ese día me dijo eso, cuando yo le leo todo lo que le ponen a ella, le han mandado muchos mensajes, hasta Pitingo (39) le ha llamado para darle la enhorabuena y mandarle muchos besos, el tío Bertín (65) le mandó un vídeo... En fin, tiene muchas manifestaciones de cariño de mucha gente y ella lo agradece mucho.

Arévalo ha confesado que Bertín Osborne mandó un vídeo a Nuria para apoyarla en su lucha contra el cáncer de mama.

Al principio había incertidumbre al recordar la pérdida de su mamá.

Claro, ella me acompañaba muchas veces a llevar a mi mujer y, lógicamente, encontrarse con los mismos médicos, las mismas salas. En fin, ella ha tenido muy en mente a su madre y además había veces que me lo decía. Lo ha pasado mal pero ya ha pasado. Yo prefiero ya no darle más vueltas a esto.

¿Qué conclusiones saca de esto?

La sonrisa y la alegría que traía hoy mi hija es lo que más vale para mí en esta vida. Tanto ella como su hermano han venido muy contentos. Ella es un cambio de 180 grados. De estar triste, sin ganas de nada, a venir con una alegría, con ganas de todo. Esa pena que llevaba dentro, esas pequeñas dudas ya se le han ido al decírselo el médico y está eternamente agradecida a todos los médicos, súper contenta. Hoy es otra niña.

¿Podemos decir que la gran Nuria ha vencido al cáncer?

Sí, efectivamente así ha sido gracias a la intervención de la cirugía correcta y del mandato del Dr. Guillén de la quimio en su momento. Las, fases con la cantidad que tenían que ponerle, todo ha estado muy medido y muy bien. Y, eso sí, mandar un consejo para todas las que tienen en cáncer de mama, que si se pilla a tiempo se cura, que está muy avanzado y la verdad es que da gusto ver cómo llevan este cáncer, de una manera bastante eficaz.

Para todos los que padezcan esta enfermedad, que tengan confianza en que la mayoría de las veces se les gana, hay que hacerse las pruebas, es fundamental que se hagan las mamografías porque hay riesgo en las mujeres.

Sobre Edmundo Arrocet, se asegura que está desaparecido en esta pandemia, ni si quiera su amigo Tony Antonio sabe nada de él.

Me imagino que habrá dado el pésame a través de Asumes, que lo preside Tony Antonio. Pero, vamos, Edmundo es un tío súper correcto y maravilloso que a lo mejor está en el extranjero y todavía no ha podido hacerlo. Que sepa la familia de Monti que seguro que Edmundo, que es además vicepresidente de Asumes, les habrá mandado el pésame.

Apuntaban muchos medios que el humorista estaba desaparecido.

No, de eso nada, desaparecido no. Estará viajando por algún lugar del mundo, él tiene muchos contactos y muchos negocios. Yo hace tres días o cuatro recibí un mensaje de Edmundo para interesarte por mi Nuria, porque el tío Edmundo le quiere mucho, yo le contesté y me imagino que a lo mejor está en Canarias, no lo sé pero vamos estoy en contacto con él. Cada dos o tres días o nos llamamos o nos mandamos algún mensaje.

¿Él está bien?

Él, estupendo. Ahora con el confinamiento está en un sitio y no puede salir. Edmundo es de los que se conforma, se acomoda.

