La moda que salva vidas: la iniciativa de la marca Trendsplant para conservar al animal de su logo

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante para concienciar sobre la situación delicada de estos grandes mamíferos, cuya población ha disminuido más del 60% en los últimos 50 años.

Particularmente, este año los elefantes de la sabana africana han sido oficialmente incluidos en la lista de "en peligro de extinción", un peldaño más alto en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y un paso más cerca de la extinción. Los elefantes de bosques africanos se encuentran también en peligro crítico, pues el número de estos elefantes se ha reducido en más del 86% en un periodo de unos 30 años según UICN. El momento de ayudar a los elefantes es ahora.

Hablamos con la marca de moda española Trendsplant cuyo animal elegido para el logo fue el elefante, ya que suma todos los valores y principios que intenta transmitir la enseña y sus productos: robustez, nomadismo, fidelidad y longevidad.

Luis Guillén, al frente de la operativa de Trendsplant, nos explica: "Al celebrar el décimo aniversario de Trendsplant decidimos que para cambiar la mentalidad de muchas personas hay que predicar con el ejemplo. Nos unimos a la organización 1% For the Planet, y todas las empresas e individuos que se quieran adherir se comprometen a donar el 1% de las ventas a organizaciones e individuos dedicados a ayudar a mejorar el planeta. Si, has leído bien, el 1% de las ventas, no de los beneficios. Desde ese momento, Trendsplant dona el 1% de su facturación a asociaciones, empresas e individuos que destinen su tiempo a mejorar el planeta".

Miguel García, director creativo de Trendsplant, asegura "nuestra idea fue dividir la inversión en dos. Por un lado, ayudar a los elefantes con la ONG Wild Tomorrow Fund, y, por el otro, ayudar a limpiar y mejorar las playas, ríos y montañas que nos han visto crecer".

La cofundadora y directora de operaciones de Wild Tomorrow Fund, Wendy Hapgood, explica que: "El apoyo de Trendsplant es muy necesario sobre el terreno en Sudáfrica para ayudarnos a proteger, restaurar y regenerar el hábitat de los elefantes y otras especies amenazadas. Estamos orgullosos de asociarnos con Trendsplant y 1% For the Planet, y así conseguir dar apoyo desde España directamente a los elefantes y otras especies amenazadas del sur de África". Y añade: "Para proteger la vida salvaje, incluidos los amados elefantes, de la extinción, debemos salvar, restaurar y reconectar su hábitat. Los elefantes necesitan espacios salvajes seguros para sobrevivir y prosperar. La donación de Trendsplant a Wild Tomorrow Fund en 2021 ha permitido la compra de dos acres de tierra en su reserva de vida silvestre Ukuwela en Sudáfrica, al tiempo que respalda los salarios del equipo de guardabosques que trabaja a diario para patrullar y proteger la vida de los animales en libertad de la caza furtiva".

La reserva de vida silvestre recién creada por Wild Tomorrow Fund se encuentra en uno de los 36 puntos críticos de biodiversidad reconocidos del mundo. Actuando como un corredor de vida salvaje, la reserva se conecta con el sistema de estuarios más grande de África, restaura las rutas de migración y aumenta la diversidad genética, la resiliencia climática y la recuperación de la población de muchas especies de animales y plantas, incluidos los elefantes en peligro de extinción.

Para celebrar con sus clientes el Día Mundial del Elefante en Trendsplant van a realizar a través de su Instagram varios sorteos con un total de 2.200 euros, un sorteo de 1.000 euros en prendas con el logo del elefante y 12 sorteos más durante todo el día de 100 euros para gastar en ropa y complementos, mientras colgarán vídeos de Rambo y algunos elefantes más de la reserva de Wild Tomorrow Fund para concienciar sobre el peligro de extinción que acecha sobre estos mamíferos.

