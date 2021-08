Siete prendas que son tendencia y deben estar en tu armario este verano de 2021

El verano de 2021 es uno de los más especiales de nuestras vidas. A pesar de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus, es el verano donde más libertad estamos teniendo para poder movernos y tener planes con la familia y los amigos. Para esas cenas mágicas, para esos atardeceres en la playa, para esos instantes de reunión -siempre con precaución-, EL ESTILO te trae 7 prendas que son un must en tu armario para esta época estival.

1. Vestidos que se suman a los must have del verano.

Desde el atelier de Candelas y Felipa llegan nuevos vestidos ligeros como este con aperturas a los lados y diseño midi. El color rojo es siempre una de las tendencias que sienta genial tanto a rubias como morenas, de piel oscura o más clara. Con accesorios minimalistas convertirás el look en una auténtica locura. Sorprenderás y destacarás.

Vestido rojo de Candelas y Felipa.

2 y 3. Dos tops que son puro verano de By Leclair

No hay prenda más necesaria que un top corto que combinar con vaqueros (o con minifalda, para los días de más calor). Los tops de By Leclair son amor a primera vista. Mangas abullonadas, cuerpo fruncido y, sobre todo, colores y estampados veraniegos. No les falta detalle para convertirse en la prenda estrella de la temporada. El top provence tiene un escote pronunciado y espalda vista. Nos encanta el tejido en camisa tan versátil para el día como la noche.

Tops de By LeClair.

4. Las nuevas camisas de OLESIA

Las camisas de Olesia con el lazo de tul en amarillo nos trasladan al concepto "a cualquier edad" que aúna varias generaciones de mujeres. Una prenda maravillosa que vuelve esta temporada para hacer de nuestro verano una experiencia única.

Camisas de Olesia.

5. Un look boho chic perfecto para las tardes veraniegas

Si lo que queremos es unirnos al estilo boho-chic, hay una serie de prendas que no deben faltar. Lo primero es tener un vestido blanco o estampado, y si es largo mejor. Lo mismo ocurre con las faldas bohemias, que tienden a ser largas y terminar con algún tipo de encaje o fleco. Pero los accesorios serán los que den el toque real al estilo boho-chic, como los bolsos hechos a mano de Diwalitt.

Bolsos hechos a mano de Diwalitt.

6. Madres e hijas con estilo by Pili Ferrer

Pili Ferrer es la exclusiva marca de diseños twinning para mamás e hijas hechos en Barcelona. Es una marca que apuesta por el slow fashion y que cuida cada detalle, donde cada pieza está hecha a mano con mucho cariño. Es una marca que utiliza tejidos europeos de calidad y, a su vez, cuida el medioambiente, ya que, al ser fabricados en España, el impacto sobre el mismo, es menor. Por eso, siempre son colecciones limitadas, al igual que vuestros momentos Madre e Hija, los cuales son y serán únicos e irrepetibles.

Diseños de Pili Ferrer.

7. Gorras y buckets de Mod Wave Movement

Esta temporada los gorros de pescador molan, pero si se llaman bucket hats, mucho más. Este accesorio tan cool vuelve a estar de moda este verano y promete ser el centro de todas las miradas. La marca de streetwear española Mod Wave Movement sorprende a todos los amantes de sus diseños con nuevas apuestas en tejidos, color y patrones.

Gorras de MOD WAVE MOVEMENT.

