La gran historia de amor de Paco Arévalo y su mujer, Elena: 52 años juntos que se truncaron a causa del cáncer

Este pasado miércoles, 3 de enero de 2024, recién estrenado el año, el humor y la televisión se fundieron un poco a negro con la muerte del cómico Paco Arévalo, a los 76 años de edad. El artista fue hallado sin vida en su domicilio de Valencia por su propio hijo, Paco. Una triste pérdida de la que aún se desconocen las causas. Arévalo deja a dos hijos, Paco y Nuria, totalmente rotos y desconsolados.

Tal y como ha informado Semana, este fallecimiento acontece después de que Arévalo llevara unos días "mareado, sin ganas de nada", pero nadie sabía a qué se debía. La vida personal de Francisco Rodríguez Iglesias no ha sido fácil, pese a que siempre ha parapetado sus malos momentos y aciagos trances en el humor y tras su máscara de sonrisa.

Su gran historia de amor la protagonizó con su razón de vivir, la mujer de su vida, la madre de sus cuatro hijos, su guía y su timón: Elena. Nunca hubo otra mujer como ella para el valenciano hasta su muerte en 2015, a causa de un cáncer. Paco quedó hundido y destrozado; nunca más volvió a ser el mismo desde que se fue para siempre su mujer.

[Hallan sin vida el cuerpo del humorista Paco Arévalo en su casa de Valencia a los 76 años]

Paco Arévalo junto a su mujer, Elena, en una imagen de sus redes sociales.

El destino quiso que Elena perdiera la vida mientras el humorista estaba de actuación en Ciudad Real junto a su gran amigo Bertín Osborne (69). "No hubiera resistido verla morir…", reflexionó tiempo después. El mundo se apagó para Arévalo. "Era mi mujer, mi madre, mi padre… era todo para mí", reconoció Paco, a los pocos meses de la partida, durante una entrevista, precisamente con su amigo Bertín en su extinto programa En la tuya o en la mía.

Juntos desde que cumplieron los 17 años, se tuvieron que casar porque ella se quedó embarazada. Fue Arévalo quien se encargó de anunciar el estado de buena esperanza a su suegro, un paso al frente que terminó de conquistar para siempre a Elena.

Elena en una fotografía que compartió, hace un tiempo, Arévalo en sus redes.

"Elena me dice un día que tenía unas faltas y yo pensé 'lo ha hecho para que me relaje y no salga tanto'. Al día siguiente voy a por la prueba del embarazo y me dicen que es positivo. Se lo cuento a mi mujer y le digo: 'no pasa nada, nos casamos y ya está'. Y ella me dice: '¿cómo se lo decimos a mi padre?'. Su padre era pastor, de misa diaria… Una pelea para ver quién se lo decía. Al final se lo tuve que decir yo", manifestó hace unos años.

Como matrimonio, la vida los puso a prueba en tres momentos difíciles como padres, pero, sin duda, el peor trance que vivieron como pareja fue la enfermedad de ella. "Yo la llevaba a la quimio y estaba con ella. Lo hemos pasado muy mal. Al cabo de tres años le dan el alta y resulta que se le subió a la cabeza y no hubo nada que hacer", rememoró junto a Osborne.

"El último año y pico, he llorado tanto. Cuando sabes que ya se va a ir. Se fue en silencio, sin darse cuenta y con la sonrisa (…) He estado todos los días durmiendo con ella cogiéndole la mano y dándole muchos besos, todos los besos que me hubiese gustado darle y más", añadió, embargado por la emoción. Elena y Paco se conocieron y a él le costó enamorarla, pero lo hizo con su mejor arma: el humor.



"Mi mujer es la mujer que más he querido en la vida, por encima de todo. Nunca he dejado a mi mujer por nadie, ni la hubiera dejado jamás. (...) La conocí a los 17 años y a los 18 ya éramos muy novios. Lo que me gustaba de Elena era la clase de mujer tan buena que era, tan cariñosa y que era una defensora a ultranza mía", admitió en su charla en Telecinco, en 2016, meses después de la muerte de su razón de amor.

Otra instantánea de Elena, la mujer de Paco Arévalo.

También confesó, entre risas emocionadas: "Lo que más le impresionaba a mi mujer de mí, no sé si lo decía por decir, era cuando le hablaba como Cantinflas".

Elena siempre admiró y respetó el trabajo de Paco. Fue una mujer orgullosa, pero en la sombra: nunca quiso dar un paso al frente y vivió la época de mayor esplendor del humorista desde la discreción. Tras el fallecimiento de Elena, en sus últimos años de vida Paco Arévalo le rindió un especial homenaje a través de las redes sociales, con diferentes imágenes de ella.

En cada uno de estos emotivos posts, Arévalo compara a su mujer con su madre, pues para él eran prácticamente la misma persona. Destacó Arévalo la gran belleza de su mujer y, sobre todo, su buen corazón. "He llorado tantas veces… me tomo unas pastillas para aguantar", ha llegado a reconocer en algún momento de su vida.

Tanatorio y entierro de Paco

Paco Arévalo será despedido este jueves, 4 de enero, en el tanatorio de Valencia, ubicado en la avenida de los Naranjos, mientras que su entierro tendrá lugar el viernes, día 5, en el cementerio Parque de la Paz.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la familia, el cuerpo sin vida de Francisco Rodríguez Iglesias, Arévalo, de 76 años, está desde las 8:00 horas en el tanatorio Servisa, al que familiares y amigos se acercarán esta jornada para darle el último adiós.

La misa funeral por el artista tendrá lugar este viernes a las 12:45 horas, tras lo que será enterrado en el cementerio Parque de la Paz de València.

