Enrique del Pozo señala de nuevo a Escassi: "Él y mi amigo actor se han querido bastante. Puede que el actor lo cuente"

Hace unos días, Enrique del Pozo (67 años) acudía a un evento en Madrid. En concreto, al estreno de la nueva obra de Jesús Cimarro, Agua, azucarillos y arguadiante. Allí, como siempre, el colaborador de televisión atendió a los medios de comunicación con la sinceridad que siempre le ha caracterizado.

Entre esos medios se encontraba EL ESPAÑOL. Enrique, amén de charlar sobre su etapa vital y proyectos profesionales de cara al nuevo curso en septiembre, opinó sobradamente sobre la gran polémica del verano: la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi (49) y María José Suárez (49). No sólo esto, también se ha sincerado Enrique sobre la presunta vida díscola que tiene Álvaro a nivel afectivo.

"Tengo información de un amante suyo que, si todo va bien, verá la luz de cara a mi vuelta en septiembre a la televisión. (...) Álvaro es una persona a la que admiro profundamente porque ha demostrado ser un hombre sexualmente libre. Además, tengo un buen amigo actor con el que ha compartido muchas noches especiales", reveló en conversación con este medio. Ahora, ha arrojado nuevos datos.

[Enrique del Pozo, sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Tengo un amigo actor con el que ha vivido noches muy especiales"]

Enrique del Pozo en una fotografía reciente. Gtres

Este pasado sábado, 10 de agosto, el espacio Socialité, en Telecinco, ha recogido otras declaraciones que Del Pozo realizó en ese mencionado acto en Madrid. En esta ocasión, el que fue cantante del grupo Enrique y Ana concede unas palabras a la agencia Europa Press. Vuelve a señalar a Escassi: "Escassi me gusta porque es un hombre libre, lo ha dicho él".

Y remacha: "Con un amigo mío actor, muy muy conocido de este país, ha tenido unos encuentros especiales, libres, afectuosos, bastante importantes. Mi amigo es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre. Álvaro ha tenido con él unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces con él. Escassi dice que no es bisexual, no sé...".

En ese punto agrega Enrique: "Sé que se han querido bastante". El reportero de la mencionada agencia interpela si algún día ese actor dará un paso al frente. Del Pozo ni lo duda: "Puede, él no tiene ningún problema en decirlo".

En otro orden de cosas, en las últimas horas se ha sumado una nueva polémica a la vida de Escassi. El que fue afamado jinete se encuentra en estos momentos, por motivos profesionales, en Colombia, y se ha deslizado que allí estaría en compañía de Blanca Romero (48). Ella, rápidamente, lo ha desmentido: están en el mismo punto geográfico, pero no juntos.

"Amigo, ¿dónde estás? Que dicen que estamos juntos en Cartagena y no te veo. ¿En qué isla estás que voy nadando? ¡Alvarín! No coincidimos. Pero a punto estuvimos, por muy poco, pero no he tenido el placer de encontrarme aquí con mi gran amigo Álvaro", ha posteado en su red social la madre de Lucía Rivera (25).

La nueva reacción de Hiba

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas, especialmente después de que surgieran rumores que vinculan al jinete con la actriz Hiba Abouk (37). Además, ambos fueron pillados en unas románticas vacaciones, dejándose ver en actitud cariñosa el uno con el otro.

Hiba Abouk, durante su última salida pública. Gtres

En medio de esta controversia, María José Suárez sorprendió a sus seguidores al comenzar a seguir en redes sociales a Achraf Hakimi (25), exmarido de Hiba. Este movimiento no ha pasado desapercibido, alimentando aún más las conjeturas sobre estas inesperadas conexiones.

Por esa razón, la actriz ha sido preguntada por el equipo de Europa Press después de cenar en un restaurante en Madrid, acompañada de un grupo de amigos. Sin embargo, la actriz ha optado por mantener el silencio cuando se le ha preguntado su opinión sobre el movimiento de la modelo.

Además, Hiba ha guardado silencio ante las preguntas sobre las imágenes recientes de Escassi y su viaje con otra mujer, que han circulado por todos sitios. Sin ofrecer declaraciones, Hiba se ha subido rápidamente al coche que la esperaba, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la polémica.

Su actitud reservada ha sido interpretada como una forma de mantenerse al margen de los rumores, centrando la atención en su vida privada y evitando entrar en el juego mediático que rodea a estas figuras del entretenimiento.

La discreción de la artista, aunque habitual en ella, no ha pasado desapercibida, especialmente en un momento en el que cualquier comentario podría añadir más leña al fuego de la polémica que envuelve a María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi.