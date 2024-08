La Justicia sueca absuelve al cantante de Países Bajos en Eurovisión 2024 que fue expulsado del festival

La Fiscalía sueca anunció este lunes el cierre del caso en el que se investigaba el incidente que provocó la descalificación del representante holandés, Jost Klein, en la última edición de Eurovisión, celebrada en mayo pasado en Malmö (Suecia), después de que un miembro del equipo del festival presentara una denuncia.



Klein hizo supuestamente un gesto amenazante hacia una mujer que lo estaba grabando sin su consentimiento tras su actuación en semifinales. Por eso, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) lo expulsó del certamen apelando a su política de tolerancia cero hacia esos comportamientos.



La investigación ha mostrado "que el hombre hizo un movimiento que alcanzó la cámara de la mujer", pero los hechos transcurrieron "de forma rápida" y fueron interpretados "de forma distinta" por los testigos, señaló en un comunicado la Fiscalía, que había abierto un caso por amenazas.

“En contra del acuerdo claramente alcanzado, Joost fue filmado cuando acababa de bajar del escenario y tuvo que correr hacia la ‘green room’. En ese momento, Joost indicó en repetidas ocasiones que no quería ser filmado. Esto no fue respetado”, aseguró entonces la AVROTROS.

Klein fue uno de los participantes destacados de Eurovisión 2024 y aparecía como uno de los favoritos a la victoria en las casas de apuestas, pero acabó convirtiéndose en el primer artista descalificado en la historia del festival.

Cerrar la investigación

"Hoy he decidido cerrar la investigación porque no puedo probar que el hecho provocase miedo serio o que el hombre tuviese esa intención", dijo el fiscal, Fredrik Jönsson.



Su expulsión provocó que la organización pública neerlandesa de televisión AVROTROS condicionase la participación de Países Bajos el próximo año a la puesta en marcha de “ajustes estructurales” en el festival, aparte de denunciar como “innecesaria y desproporcionada” la descalificación de Klein.

Eurovisión 2025 será en Suiza

Tras la descalificación del holandés, el pasado mes de mayo, Nemo ganó Eurovisión en representación de la televisión de Suiza, con el tema The code. Una canción que reflejaba, en parte, su propia historia como persona no binaria, que ha roto el código establecido. Por este triunfo, Suiza tenía el privilegio de organizar Eurovisión 2025, y de momento hay hasta cuatro ciudades que desean ser la sede del certamen: Zúrich, Ginebra, Berna y Basilea.

Sin embargo, no todos los suizos parecen estar de acuerdo en la celebración de este evento. Y es que hay partidos de derechas que intentan que Eurovisión no se lleve a cabo en suelo suizo, debido a que creen que el festival “celebra el satanismo y el ocultismo”. En este mismo sentido, Unión Democrática Federal de Suiza (EDU) y el Partido Popular Suizo (o Unión Democrática de Centro) quieren que se haga una votación para decidir si Eurovisión se celebra allí o no.