El sensual baile de un soltero a una invitada de 'El diario de Jorge' logra terminar en cita romántica

Como sucede todos los viernes, El diario de Jorge se convierte en un dating show con el que varios solteros acuden al programa para buscar a su media naranja. En este caso, la invitada era Paula, una mujer que tenía un solo objetivo: encontrar el amor. Cansada de ver a los mismos chicos en su Cantabria natal, la soltera buscaba un hombre que la conmueva. Una elección nada sencilla en la que Jorge Javier Vázquez ha vuelto a jugar de ’Celestino’.

Paula llegaba acompañada por su madre, Cristina. “Los novios de mi hija no han salido un poco rana”, expresaba la señora. Antes de conocer a los pretendientes, éstos escribían en la red del Diario y mostraban sus ‘tabletas’. Una especie de versión light de Naked Attraction, al ser sólo una parte concreta. Un juego a ciegas que ha servido como primera impresión para la soltera y su madre.

Había tres candidatos: Violinista, El Niño y Lobito. Para la madre de Paula, había un candidato claro: “Me mantengo con Lobito”. Quizás justo por eso, la soltera eliminaba a dicho aspirante a su corazón. La joven aplicó la psicología inversa y no tuve problemas en descartar al pretendiente que quería conocer su progenitora. Eso hizo que Lobito saliese al plató y se marchase.

Justo al conocer cómo era, Paula expresaba que se había equivocado al desecharlo. “Era guapo. Estoy un poco arrepentida”, expresaba. Ahora bien, justificaba su decisión. “No he hecho nunca caso a mi madre, no se lo voy a hacer ahora”, argumentaba. Quedaban así Violinista y El Niño. A ambos los quedaba una prueba más para lograr una cita con la soltera: bailar.

“En su ficha, hay una frase de Paula que dice que no hay nada que le ponga más cachonda que un chico que baile bien”, expresaba el presentador de Badalona. Fue expresar esto el conductor y el Violinista no dudó en lanzarse a bailar con Paula. Éste se movía de una manera muy sensual y fogosa, hasta el punto de lograr química con la soltera… pero tocaba cambio de pareja y El Niño tuvo que mostrar su destreza en el baile.

En el baile, Paula ya comenzó a inclinarse por el Violinista. Eso sí, quedaba una última cuestión: el sexo. Para la soltera, era importante saber en qué horas y cuáles son sus momentos favoritos para tener encuentros íntimos. Tras este test, la cántabra se decantaba por el Violinista. El joven conseguía así tener una cita con Paula. Jorge Javier acompañó a la pareja en potencia al lugar donde tendrían ese primer acercamiento romántico para ver si, realmente, ven que son afines.