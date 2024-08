El simpático momento que ha protagonizado una de las invitadas de 'El diario de Jorge' con su particular risa

El diario de Jorge ha recibido, como es costumbre, a personas solteras que buscan pareja. Esto ha dado muchos momentos divertidos a este espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez. Por ejemplo, cuando se celebró un juego en el que la entrevistada y su madre elegían a los pretendientes basándose en sus 'tabletas'.

Una de las personas que ha recurrido al programa buscando el amor ha sido Carmen, quien ha protagonizado un divertido momento que ha arrancado una carcajada al presentador. Cuando Vázquez se ha acercado a ella, se estaba riendo, y su peculiar forma de hacerlo no ha dejado indiferente al periodista: "¿Pero qué te pasa, mi amor?".

Es más, la invitada le ha señalado al presentador un pequeño detalle: "¡Ay Jorge! ¡Qué guapo estás! ¡Y qué delgado! Pero tienes la cremallera abierta". Esto ha hecho que se ría todavía más y se lo ha contagiado al que fue uno de los rostros más conocidos de Sálvame. No ha sido hasta un poco más tarde cuando ha solucionado el problema con su pantalón.

Jorge Javier y sus invitadas en 'El diario de Jorge' Mediaset España

Por más que Carmen trataba de evitarlo, no ha podido para de reírse mientras Jorge Javier hablaba con las otras invitadas. Por fin, ha sido su turno. Cuando el presentador le ha preguntado qué buscaba en un hombre, ella ha hecho referencia a su propia risa: "Un cerdo, como yo". Después, ha confesado que ya no sabía ni que decir después de este gracioso momento.

Esto ha seguido cuando el periodista le ha rozado el brazo y ella ha hecho una confesión: "¡Cuánto tiempo sin que me toque un hombre!". Jorge Javier le ha preguntado cuánto tiempo ha pasado desde la última vez, a lo que ella ha respondido "cuatro meses".

"¿Cuatro meses te parecen mucho?", se ha sorprendido el presentador. Aunque ella ha respondido que realmente era poco tiempo, y ha seguido con su particular risa. En ese momento, comienza a contar la historia que compartió con su último pretendiente. Al parecer, se conocieron en la playa y fue él quien dio el primer paso diciendo que "estaba muy bonita". Carmen le dijo que tenía razón.

Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. Ella ha confesado que necesitaba tiempo y pasaron tres meses hasta que mantuvieron relaciones. Después de que ocurriera, él se marchó. Ella decidió tomarse la situación con humor, ya que había llegado a El diario de Jorge en busca de una nueva relación sentimental.

La búsqueda continúa

Jorge Javier ha señalado un dato curioso sobre la vida de la entrevistada: "Me he enterado, cariño, que tu libro favorito es '50 sombras de Grey'". Tras eso, ha conocido a Juantxu, con quien no ha reprimido sus sonoras carcajadas.

Sin embargo, no fue con ella con quien tuvo más química. La elección para la cita del invitado fue Katrina. Sin embargo, la protagonista de la tarde no ha tirado la toalla y ha avisado al equipo del programa: "Tendré que venir otro día".